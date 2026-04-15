Индустрия живая и адаптивная, но выживание бизнеса произойдет либо через рост цен, либо через снижение качества и закрытие части проектов.

Автор фото: Из личного архива Риммы Гариповой

Состояние отрасли общественного питания напряженное, хотя и не критическое: рынок перестраивается, слабые игроки уходят, сильные адаптируются, пересобирают бизнес-модели, ищут новые форматы. Если новые меры поддержки не введут, то индустрия не сломается, но адаптация будет жестче. Произойдет больше закрытий, инвестиции сократятся, а концепции заведений сократятся. Таким мнением с «Вечерней Казанью» поделилась генеральный директор ООО «Специндустрия», член правления ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Римма Гарипова.

— Общепит справится — это очень живая и адаптивная индустрия. Но вопрос в том, какой ценой: через рост цен, сокращение качества или закрытие части проектов, — рассуждала эксперт.

Основными рисками, сохраняющимися в секторе общественного питания, остаются рост себестоимости, кадровый дефицит, снижение покупательной способности и высокая чувствительность гостей к цене.

Напомним, что с 1 апреля и до конца 2026 года небольшие рестораны, кафе и пекарни освободят от уплаты НДС. По действующим правилам, общепиту не нужно было платить НДС при выполнении трех условий: доход за 2025 год не должен превышать 3 миллиарда рублей, доля доходов от общепита не менее 70 процентов, а средняя зарплата работников не должна быть ниже среднеотраслевой по региону. Поправки снимают это ограничение, и бизнес сможет не платить НДС независимо от зарплатного уровня.

Гарипова считает, что налоговое послабление позволит сдержать рост цен в краткосрочной перспективе, но полностью избежать повышения цен не получится.

— Рост будет, но более плавный, — уточнила собеседница.

Она добавила, что если дополнительных мер поддержки после 2026 года не введут, произойдет заметный скачок цен на блюда и напитки, так как бизнесу все равно придется компенсировать накопленные издержки. Для гостей это означает постепенное удорожание походов в рестораны. В первую очередь пострадают средний сегмент и демократичные форматы — именно там самая высокая чувствительность к цене.

