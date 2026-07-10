Легализация бизнеса аренды позволит увеличить налоговые отчисления в городской бюджет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мэр Казани Ильсур Метшин затронул проблему регулирования серого рынка аренды жилья. По его словам, этот сегмент должен работать на туристическую сферу Казани, однако на данный момент он никак не регулируется. Для того, чтобы «не разрушить» развивающийся бизнес, градоначальник считает необходимым обсудить с его представителями «внедрение» в правовое поле.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Об этой проблеме в столице республики говорят уже давно. Особенно часто о ней упоминала экс-руководитель комитета по туризму Казани Дарья Санникова. Она заявляла, что квартиры не являются классифицированным средством размещения, поэтому туристы не всегда могут рассчитывать на качественный сервис.

Отели и квартиры работают в разных условиях

Сейчас в комитете по туризму, несмотря на смену директора – коим на данный момент является Александр Шавлиашвили, придёрживаются того же мнения. Традиционно летом отмечается пик туристического сезона, поэтому в такое время конкуренция между отелями и квартирами особенно заметна. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, спрос на размещение в Казани за шесть месяцев этого года сохранил высокие значения на уровне прошлого года. Город сохраняет статус одного из самых востребованных направлений для путешествий по России и занимает четвертое место по числу бронирований после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

«По итогам первого полугодия этого года зафиксирован устойчивый рост турпотока в Казань — в среднем на 6–7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время средняя продолжительность пребывания гостей в городе составляет два дня, однако мы ставим перед собой задачу увеличить этот показатель до четырёх-пяти дней за счёт активного продвижения межмуниципальных маршрутов и поездок по республике в целом», – рассказали в комитете по туризму Казани.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Причём, по данным Островок, туристы всё чаще стали выбирать апартаменты для жилья. Спрос на такие объекты вырос на восемь процентов. Но наибольшую долю по-прежнему занимают отели различной звездности — до 48% всех бронирований с января по июнь 2026 года приходится на них. Остальные семь процентов занимают гостевые дома, хостелы и прочие типы объектов размещения.

В исполкоме Казани отметили, что, несмотря на то, что сегмент посуточной аренды стабильно растёт, он во многом остаётся в так называемой «серой зоне», что не позволяет обладать полной и достоверной аналитикой о реальном соотношении объёмов предложения на этом рынке и номерного фонда официальных гостиниц.

При этом условия работы отелей и собственников квартир существенного различаются, добавили в комитете. Это касается налоговой нагрузки, обязательств перед гостями, требований к сертификации услуг и квалификации персонала. В связи с этим расходы гостиниц немного выше. Именно эта разница собственников отелей не устраивает, поскольку зачастую квартиры выбираются из-за более низких цен проживания. По данным Островок, цена за одну ночь в отеле без звезд составляет 5900, в отеле пять звёзд – 20 400 рублей. В то же время, в среднем одна ночь в квартире обойдется примерно в 4500 рублей.

«Расходы обусловлены не только ростом заработных плат и сопутствующими издержками, но и необходимостью соблюдать многочисленные нормативные требования, тогда как в сегменте краткосрочной аренды, как правило, речь идёт об управлении одним объектом силами самого собственника» – рассказали в исполкоме города.

Сейчас комитет по туризму прорабатывает вопрос регулирования этого сектора и обсуждает его с собственниками квартир.

Так, есть ли конкуренция?

Руководитель Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова отметила, что отельеры и владельцы квартир работают в разных сегментах со своей целевой аудиторией, поэтому говорить о прямой конкуренции не совсем корректно. Всё же клиенты этих объектов размещения разные.

С этим согласна владелица отеля Suleiman Palace Камиллы Абдулганиева. Она считает, что отели сохраняют свои преимущества за счёт прозрачности, безопасности и стабильного уровня комфорта. А посуточная аренда продолжает привлекать другую аудиторию - тех, кому важны автономность, ощущение «своего пространства» и гибкие условия заселения.

Но при выборе средства размещения стоит учитывать, что в сегменте посуточной аренды нередко встречаются «серые» схемы: оплата переводом на карту, отсутствие фискальных чеков, минимальный контроль документов. Бывают случаи заселения по поддельным данным. В отелях же данные всех гостей проверяются и передаются в МВД, что повышает уровень безопасности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При этом, по словам Абдулганиевой, в отелях действуют чёткие и прозрачные правила. Например, штраф за материальный ущерб взимается только при реальном ущербе имуществу. В квартирах возможны необоснованные штрафы из-за чего залог попросту могут не вернуть.

В свою очередь вице-президент АТОР Сергей Ромашкин считает, что проблема несколько преувеличена. Уже сейчас многие арендодатели работают легально: они регистрируются как индивидуальные предприниматели и отчисляют налоги. Кроме того, есть компании, управляющие большим пулом квартир. Например, те, которые выкупают у владельцев право сдачи 20 квартир на год, а затем сдают их посуточно. Конкуренция между этими сегментами может быть даже полезна для рынка, поскольку стимулирует развитие сервиса и даёт туристам больший выбор.

- Допускаю, что отели могут все-таки протащить какой-нибудь запрет, но в рамках существующих законов пока это невозможно. Им надо серьезно поработать, если они хотят убрать конкурента с бизнес-поля. – добавил спикер.

Желающих зарабатывать на посуточной аренде слишком много

Рынок посуточной недвижимости находится в упадке, считает руководитель Центра недвижимости №1 Рауф Рагимов.

- Очень много предложений по посуточным квартирам, а желающих нет столько. Сегодня помимо квартир сдают много апартаментов, мини-отелей, – поделился спикер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сейчас, по его словам, мало кто покупает квартиры для посуточной аренды. Одна из возможных причин – убыточность бизнеса: нужно отдавать деньги сервисам по бронированию, клининговым службам и покупать все необходимые мелочи. При этом особый спрос возникает только летом, в остальное время – квартира попросту может простаивать. Именно поэтому куда выгоднее сейчас сдавать помесячно.