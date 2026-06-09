Счетная палата Татарстана научит госслужищих бюджет расходовать правильно
Аудиторы республики выявили нарушения в использовании казенных средств на 3,5 миллиарда рублей. При этом регион столкнулся с износом оборудования и дефицитом квот на ЭКО.
В Татарстане обнародовали результаты масштабных проверок финансово-бюджетной дисциплины, проведенных Счетной палатой республики. Итоги контрольных мероприятий, охвативших сотни государственных и муниципальных объектов, представил заместитель председателя ведомства Альберт Валиев. По его словам, аудиторы проверили 288 объектов, включая министерства, ведомства и ведущие вузы республики.
Как подчеркнул спикер, ведомство плотно сотрудничает с силовиками и федеральным центром, так как ресурс Счетной палаты задействуется органами прокуратуры для проверки финансово-бюджетной дисциплины. Особое внимание уделили контролю за межбюджетными трансфертами, объем которых в 2025 году превысил 92 миллиарда 230 миллионов рублей. Каждая выездная проверка теперь сопровождается оценкой того, как на местах распоряжаются муниципальной собственностью. Аудиторы выявили и целый комплекс системных проблем — от неэффективного управления имуществом до классических «недостроев». В госучреждениях обнаружены неиспользуемые транспорт, оборудование и ценности на сумму более 57 миллионов рублей.
Сохраняется и практика необоснованного завышения цен начальных контрактов и злоупотребления закупками у единственного поставщика. На объектах социнфраструктуры выявили факты оплаты фактически невыполненных строительных работ на 9 миллионов рублей. Общая сумма завышений по республике составила более 15 миллионов рублей. Ярким примером бесхозяйственности на местах стала ситуация с жильем в Камско-Устьинском районе.
Муниципальный район принял и оплатил два жилых дома (это 5 миллионов 774 тысяч рублей), строительство которых велось за счет субсидий. Однако эти объекты оказались непригодными для проживания, - отметил Валиев.
Кроме того, в Заинском районе чиновники умудрились не установить вовремя водонапорную башню, купленную за 985 тысяч рублей на грантовые средства. Но самым массовым нарушением традиционно стали ошибки в бухгалтерии и финотчетности. В семи проверенных муниципальных районах Татарстана сумма искажений достигла одного миллиарда рублей. Не отстают и республиканские ведомства: в учреждениях регионального подчинения этот показатель превысил 380 миллионов рублей, включая нарушения в Минспорте республики на 19 миллионов рублей и в МФЦ на 51 миллион рублей.
- Счетная палата Татарстана за год рассмотрела 14 обращений от прокуратуры региона, связанных с проверкой финансово-бюджетной дисциплины. Проверки охватили различные министерства и ведомства, такие как Минобрнауки, Минземимущество, Минкульт и Минспорта республики, а также АО «Татмедиа». Аудиторы также участвовали в четырех проверках, инициированных антикоррупционным управлением администрации раиса республики, - уточнил Валиев.
Еще одной серой зоной стало использование госимущества коммерсантами без договоров. По мнению Валиева, объекты инженерных сетей и спецтехнику в пяти районах отдавали «по знакомству» — общая сумма нарушений составила около 370 миллион рублей.
В ходе заседания Госсовета, депутат Александр Комисаров обратил внимание Валиева на то, что, согласно отчету, общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила 5,5 миллиарда рублей. Около 60 процентов от этой суммы (3,5 миллиарда рублей) приходится на «прочие средства». Парламентарии уточнили, означает ли это, что данные нарушения напрямую не связаны с нецелевым расходом чистых бюджетных средств. И Валиев подтвердил этот факт и пояснил структуру суммы.
- Счетная палата проверяет не только классических чиновников и бюджетные учреждения, но и коммерческие организации, которые берут в управление или используют государственное имущество. В отчетном периоде аудиторы проверили крупные республиканские объекты, среди которых «Казань Экспо», «Татагролизинг» и «Татинвестгражданпроект» (ГУП «ТИГП»). Общая сумма нарушений по этим организациям составила около 3,5 миллиарда рублей. Но из этих 3,5 миллиарда рублей непосредственно нарушения по бюджетному счету составили 2,5 миллиарда рублей, - уточнил Валиев.
Председатель Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Татарстана Альберт Хабибуллин поднял вопрос о том, что многие нарушения повторяются из года в год, и спросил, какие жесткие меры принимаются для реального возврата средств в казну. На что Валиев ответил, что работа по устранению последствий ведется.
- На данный момент полностью устранены и приняты к устранению нарушения на сумму более 5,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 70 миллионов уже возвращены в бюджет республики. Остальная часть будет закрыта за счет устранения нарушений в учете, оформления договоров и исправления отчетности.
В финале своего доклада глава Счетной палаты анонсировал скорый переход на автоматизированный контроль. Внедряемая информационно-аналитическая система должна уже в текущем году взять на себя рутину по экспертизе проектов бюджетов и анализу их ежеквартального исполнения, что позволит исключить человеческий фактор и минимизировать риски коррупции.
Экономика Татарстана на подъеме, как и размер списанных долгов
В Госсовете прошли и бурные слушания по итогам исполнения главного финансового документа региона за прошлый, 2025 год. С основным докладом перед народными избранниками выступила министр финансов республики Марат Файзрахманов.
По его словам, минувший год Татарстан завершил с сильными макроэкономическими показателями, ведь валовой региональный продукт (ВРП) республики достиг внушительных 5,7 триллиона рублей, показав рост почти в 3 процента. Индекс промышленного производства и вовсе перешагнул планку в 109,9 процента.
- Региональная казна значительно пополнилась. Общая сумма мобилизованных доходов, таможенных сборов и пошлин со всей территории Татарстана выросла на 11 процентов и составила 2,1 триллиона рублей. Доходы консолидированного бюджета республики увеличились на 24 процента и достигли 725 миллиардов рублей. Объем НДФЛ, поступивший напрямую в бюджет Татарстана, вырос благодаря росту средних зарплат и составил 156 миллиардов рублей, - уточнил министр.
Он также сообщил присутствовавшим в зале депутатам, что республика уверенно удержала 4-е место в России по объему собственных доходов, пропустив вперед лишь Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. В затылок республике, по словам Минфина, дышат Краснодарский край и Свердловская область. В итоге бюджет республики за 2025 год был утвержден со следующими финальными цифрами: 605,1 миллиарда рублей по доходам и 605,3 миллиарда рублей по расходам. Итоговый дефицит составил технические 251,4 миллиона рублей.
Спикер добавил, что расходы консолидированного бюджета на социальную сферу превысили 384 млрд рублей. Деньги позволили без задержек платить зарплаты бюджетникам и финансировать госпрограммы.
- На дорожное хозяйство республика направила рекордные 98 миллиардов рублей. Еще 42 миллиарда рублей ушло на ЖКХ — на эти деньги отремонтировали 880 многоквартирных домов и обустроили 64 общественных пространства. Образовательная отрасль получила 97 миллиардов рублей, включая капремонт и ввод новых школ, а на культуру выделили 19 миллиардов рублей, - отметил Файзрахманов.
Подняли и тему анонсированного ранее списания двух третей задолженности республики по федеральным бюджетным кредитам. Министр уточнил, что по итогам 2025 года федеральное правительство уже утвердило к списанию 23,7 миллиарда рублей — бумаги подписаны, долг аннулируют в ближайшие две недели. На следующий год республика ставит еще более амбициозную задачу — списать сразу 20,8 миллиарда рублей.
Изношенное оборудование и недостаток бесплатных процедур ЭКО
Глава Минфина РТ отдельно отметил общие расходы на медицину, включая ОМС, которые составили 150 миллиардов рублей. Из них 14 миллиардов были направлены на строительство, реконструкцию и капремонт больниц и поликлиник. Затем депутаты перешли к вопросам и отметили, что современная медтехника в регионах часто выходит из строя из-за высокой нагрузки - это приводит к очередям. Министр здравоохранения парировал выпад коллег тем, что в 2025 году на ремонт медицинского оборудования в республике было выделено 344 миллиона рублей. В 2026 году финансирование увеличено до 350 миллионов.
Задал свой вопрос и депутат от ЛДПР Руслан Юсупов, который поинтересовался суммой, выделенной на модернизацию лабораторий медицинских учреждений республики в прошлом году. Файзрахманов не смог сразу дать ответ, но пообещал предоставить данные до конца дня. Позже выяснилось, что у Юсупова уже были нужные сведения. Он сообщил, что в марте 27 медорганизаций Татарстана сообщили о проблемах с диагностикой из-за сильно изношенного оборудования, износ которого достиг 85 процентов.
- Отсутствие единой современной лабораторной системы в республике и раскритиковал текущую модель закупок реагентов. Почти полтора миллиарда рублей ежегодно тратится впустую в нашей республике, — подчеркнул он.
На заседании обсудили и тему ЭКО, на которую выделили дополнительные средства. Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алсу Мифтахова представила подробный доклад перед депутатами.
Благодаря процедурам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за год в Татарстане родилось 503 ребенка, а результативность процедуры в республике держится на уровне 34 процентов. По ее словам, суммарно на процедуры ЭКО в Татарстане направили 309 миллионов рублей. Из бюджета республики на эти цели экстренно добавили 40,5 миллиона рублей.
Но ответить на вопрос депутатов о том, всем ли хватает бесплатных процедур ЭКО в республике, Мифтахова не смогла, и вопрос так и повис в воздухе. До тех пор, пока один из депутатов не обнаружил информацию в министерстве здравоохранения республики и не озвучил её вслух - в Татарстане не хватает квот на бесплатное ЭКО по полису ОМС, из-за чего образуется очередь. И это при том, что ежегодно выделяется около 1,7 –1,8 тысячи квот на эту процедуру. Как оказалось, высокий спрос на лечение бесплодия заставляет многие пары ждать своей очереди.
- Финансовый план ТФОМС за год показал устойчивость, а доходы составили 93,2 миллиарда, расходы — 92,6 миллиарда рублей. За медицинской помощью по ОМС в клиники Татарстана обратились более трех миллионов человек, из них почти 88 тысяч — гости и туристы из других регионов. Значительная часть расходов направлена на национальные проекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». На диспансеризацию выделено около 9 миллиардов рублей, что позволило обследовать 1,5 миллиона взрослых и 637 тысяч детей, - пояснила Мифтахова.
Спикер также подняла вопрос лечения онкобольных дорогостоящими препаратами. Расходы на лечение рака выросли до 7,3 миллиарда рублей, из них 4 миллиарда — на химиотерапию. Доля современных дорогостоящих лекарств в лечении рака увеличилась с 46 до 54 процентов.
За прошлый год, по словам представителя фонда, организация направила 1,9 миллиарда рублей на лечение жителей Татарстана в клиниках других регионов. Основная часть средств поступила в медицинские учреждения Москвы — 571 миллион рублей, Удмуртии — 393 миллиона и Башкортостана — 233 миллиона рублей.
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