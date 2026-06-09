Аудиторы республики выявили нарушения в использовании казенных средств на 3,5 миллиарда рублей. При этом регион столкнулся с износом оборудования и дефицитом квот на ЭКО.

Автор фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В Татарстане обнародовали результаты масштабных проверок финансово-бюджетной дисциплины, проведенных Счетной палатой республики. Итоги контрольных мероприятий, охвативших сотни государственных и муниципальных объектов, представил заместитель председателя ведомства Альберт Валиев. По его словам, аудиторы проверили 288 объектов, включая министерства, ведомства и ведущие вузы республики.

Как подчеркнул спикер, ведомство плотно сотрудничает с силовиками и федеральным центром, так как ресурс Счетной палаты задействуется органами прокуратуры для проверки финансово-бюджетной дисциплины. Особое внимание уделили контролю за межбюджетными трансфертами, объем которых в 2025 году превысил 92 миллиарда 230 миллионов рублей. Каждая выездная проверка теперь сопровождается оценкой того, как на местах распоряжаются муниципальной собственностью. Аудиторы выявили и целый комплекс системных проблем — от неэффективного управления имуществом до классических «недостроев». В госучреждениях обнаружены неиспользуемые транспорт, оборудование и ценности на сумму более 57 миллионов рублей.

Сохраняется и практика необоснованного завышения цен начальных контрактов и злоупотребления закупками у единственного поставщика. На объектах социнфраструктуры выявили факты оплаты фактически невыполненных строительных работ на 9 миллионов рублей. Общая сумма завышений по республике составила более 15 миллионов рублей. Ярким примером бесхозяйственности на местах стала ситуация с жильем в Камско-Устьинском районе.

Муниципальный район принял и оплатил два жилых дома (это 5 миллионов 774 тысяч рублей), строительство которых велось за счет субсидий. Однако эти объекты оказались непригодными для проживания, - отметил Валиев.

Автор фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Кроме того, в Заинском районе чиновники умудрились не установить вовремя водонапорную башню, купленную за 985 тысяч рублей на грантовые средства. Но самым массовым нарушением традиционно стали ошибки в бухгалтерии и финотчетности. В семи проверенных муниципальных районах Татарстана сумма искажений достигла одного миллиарда рублей. Не отстают и республиканские ведомства: в учреждениях регионального подчинения этот показатель превысил 380 миллионов рублей, включая нарушения в Минспорте республики на 19 миллионов рублей и в МФЦ на 51 миллион рублей.

- Счетная палата Татарстана за год рассмотрела 14 обращений от прокуратуры региона, связанных с проверкой финансово-бюджетной дисциплины. Проверки охватили различные министерства и ведомства, такие как Минобрнауки, Минземимущество, Минкульт и Минспорта республики, а также АО «Татмедиа». Аудиторы также участвовали в четырех проверках, инициированных антикоррупционным управлением администрации раиса республики, - уточнил Валиев.

Еще одной серой зоной стало использование госимущества коммерсантами без договоров. По мнению Валиева, объекты инженерных сетей и спецтехнику в пяти районах отдавали «по знакомству» — общая сумма нарушений составила около 370 миллион рублей.

В ходе заседания Госсовета, депутат Александр Комисаров обратил внимание Валиева на то, что, согласно отчету, общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила 5,5 миллиарда рублей. Около 60 процентов от этой суммы (3,5 миллиарда рублей) приходится на «прочие средства». Парламентарии уточнили, означает ли это, что данные нарушения напрямую не связаны с нецелевым расходом чистых бюджетных средств. И Валиев подтвердил этот факт и пояснил структуру суммы.

- Счетная палата проверяет не только классических чиновников и бюджетные учреждения, но и коммерческие организации, которые берут в управление или используют государственное имущество. В отчетном периоде аудиторы проверили крупные республиканские объекты, среди которых «Казань Экспо», «Татагролизинг» и «Татинвестгражданпроект» (ГУП «ТИГП»). Общая сумма нарушений по этим организациям составила около 3,5 миллиарда рублей. Но из этих 3,5 миллиарда рублей непосредственно нарушения по бюджетному счету составили 2,5 миллиарда рублей, - уточнил Валиев.

Председатель Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Татарстана Альберт Хабибуллин поднял вопрос о том, что многие нарушения повторяются из года в год, и спросил, какие жесткие меры принимаются для реального возврата средств в казну. На что Валиев ответил, что работа по устранению последствий ведется.

- На данный момент полностью устранены и приняты к устранению нарушения на сумму более 5,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 70 миллионов уже возвращены в бюджет республики. Остальная часть будет закрыта за счет устранения нарушений в учете, оформления договоров и исправления отчетности.

Автор фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

В финале своего доклада глава Счетной палаты анонсировал скорый переход на автоматизированный контроль. Внедряемая информационно-аналитическая система должна уже в текущем году взять на себя рутину по экспертизе проектов бюджетов и анализу их ежеквартального исполнения, что позволит исключить человеческий фактор и минимизировать риски коррупции.

Экономика Татарстана на подъеме, как и размер списанных долгов

В Госсовете прошли и бурные слушания по итогам исполнения главного финансового документа региона за прошлый, 2025 год. С основным докладом перед народными избранниками выступила министр финансов республики Марат Файзрахманов.

По его словам, минувший год Татарстан завершил с сильными макроэкономическими показателями, ведь валовой региональный продукт (ВРП) республики достиг внушительных 5,7 триллиона рублей, показав рост почти в 3 процента. Индекс промышленного производства и вовсе перешагнул планку в 109,9 процента.

- Региональная казна значительно пополнилась. Общая сумма мобилизованных доходов, таможенных сборов и пошлин со всей территории Татарстана выросла на 11 процентов и составила 2,1 триллиона рублей. Доходы консолидированного бюджета республики увеличились на 24 процента и достигли 725 миллиардов рублей. Объем НДФЛ, поступивший напрямую в бюджет Татарстана, вырос благодаря росту средних зарплат и составил 156 миллиардов рублей, - уточнил министр.

Он также сообщил присутствовавшим в зале депутатам, что республика уверенно удержала 4-е место в России по объему собственных доходов, пропустив вперед лишь Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. В затылок республике, по словам Минфина, дышат Краснодарский край и Свердловская область. В итоге бюджет республики за 2025 год был утвержден со следующими финальными цифрами: 605,1 миллиарда рублей по доходам и 605,3 миллиарда рублей по расходам. Итоговый дефицит составил технические 251,4 миллиона рублей.

Автор фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Спикер добавил, что расходы консолидированного бюджета на социальную сферу превысили 384 млрд рублей. Деньги позволили без задержек платить зарплаты бюджетникам и финансировать госпрограммы.

- На дорожное хозяйство республика направила рекордные 98 миллиардов рублей. Еще 42 миллиарда рублей ушло на ЖКХ — на эти деньги отремонтировали 880 многоквартирных домов и обустроили 64 общественных пространства. Образовательная отрасль получила 97 миллиардов рублей, включая капремонт и ввод новых школ, а на культуру выделили 19 миллиардов рублей, - отметил Файзрахманов.

Подняли и тему анонсированного ранее списания двух третей задолженности республики по федеральным бюджетным кредитам. Министр уточнил, что по итогам 2025 года федеральное правительство уже утвердило к списанию 23,7 миллиарда рублей — бумаги подписаны, долг аннулируют в ближайшие две недели. На следующий год республика ставит еще более амбициозную задачу — списать сразу 20,8 миллиарда рублей.

Изношенное оборудование и недостаток бесплатных процедур ЭКО

Глава Минфина РТ отдельно отметил общие расходы на медицину, включая ОМС, которые составили 150 миллиардов рублей. Из них 14 миллиардов были направлены на строительство, реконструкцию и капремонт больниц и поликлиник. Затем депутаты перешли к вопросам и отметили, что современная медтехника в регионах часто выходит из строя из-за высокой нагрузки - это приводит к очередям. Министр здравоохранения парировал выпад коллег тем, что в 2025 году на ремонт медицинского оборудования в республике было выделено 344 миллиона рублей. В 2026 году финансирование увеличено до 350 миллионов.

Задал свой вопрос и депутат от ЛДПР Руслан Юсупов, который поинтересовался суммой, выделенной на модернизацию лабораторий медицинских учреждений республики в прошлом году. Файзрахманов не смог сразу дать ответ, но пообещал предоставить данные до конца дня. Позже выяснилось, что у Юсупова уже были нужные сведения. Он сообщил, что в марте 27 медорганизаций Татарстана сообщили о проблемах с диагностикой из-за сильно изношенного оборудования, износ которого достиг 85 процентов.

- Отсутствие единой современной лабораторной системы в республике и раскритиковал текущую модель закупок реагентов. Почти полтора миллиарда рублей ежегодно тратится впустую в нашей республике, — подчеркнул он.

На заседании обсудили и тему ЭКО, на которую выделили дополнительные средства. Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алсу Мифтахова представила подробный доклад перед депутатами.

Благодаря процедурам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за год в Татарстане родилось 503 ребенка, а результативность процедуры в республике держится на уровне 34 процентов. По ее словам, суммарно на процедуры ЭКО в Татарстане направили 309 миллионов рублей. Из бюджета республики на эти цели экстренно добавили 40,5 миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Но ответить на вопрос депутатов о том, всем ли хватает бесплатных процедур ЭКО в республике, Мифтахова не смогла, и вопрос так и повис в воздухе. До тех пор, пока один из депутатов не обнаружил информацию в министерстве здравоохранения республики и не озвучил её вслух - в Татарстане не хватает квот на бесплатное ЭКО по полису ОМС, из-за чего образуется очередь. И это при том, что ежегодно выделяется около 1,7 –1,8 тысячи квот на эту процедуру. Как оказалось, высокий спрос на лечение бесплодия заставляет многие пары ждать своей очереди.

- Финансовый план ТФОМС за год показал устойчивость, а доходы составили 93,2 миллиарда, расходы — 92,6 миллиарда рублей. За медицинской помощью по ОМС в клиники Татарстана обратились более трех миллионов человек, из них почти 88 тысяч — гости и туристы из других регионов. Значительная часть расходов направлена на национальные проекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». На диспансеризацию выделено около 9 миллиардов рублей, что позволило обследовать 1,5 миллиона взрослых и 637 тысяч детей, - пояснила Мифтахова.

Спикер также подняла вопрос лечения онкобольных дорогостоящими препаратами. Расходы на лечение рака выросли до 7,3 миллиарда рублей, из них 4 миллиарда — на химиотерапию. Доля современных дорогостоящих лекарств в лечении рака увеличилась с 46 до 54 процентов.

За прошлый год, по словам представителя фонда, организация направила 1,9 миллиарда рублей на лечение жителей Татарстана в клиниках других регионов. Основная часть средств поступила в медицинские учреждения Москвы — 571 миллион рублей, Удмуртии — 393 миллиона и Башкортостана — 233 миллиона рублей.