«Тимер Банк» развивает исламскую дебетовую карту
Один процент от суммы каждой операции банк перечисляет в благотворительный фонд, действуют ограничения на покупки в не одобряемых исламом сферах.
«Тимер Банк» выпускает исламскую дебетовую карту с функцией автоматической благотворительности.
Карту может оформить любой желающий, вне зависимости от вероисповедания и региона. Об этом рассказал на бизнес-бранче «Вечерней Казани» начальник управления продаж АО «Тимер Банк» Ильнур Сируков. Он также отметил, что это обычная дебетовая карта с ограничениями оплаты в не одобряемых исламом сферах.
«От каждой суммы покупки банк начисляет на счет карты 1%, который в тоже время перечисляется от имени держателя карты в благотворительный фонд. Таким образом наши клиенты участвуют в благотворительности. Я сам являюсь держателем исламской карты. От моих покупок регулярно перечисляется пожертвование (садака) в благотворительный фонд», - рассказал Ильнур Сируков.
Как работают исламские финансовые инструменты и что сейчас предлагают банки Татарстана, читайте в статье «Вечерней Казани».
Подписывайтесь на нас в Дзен!
