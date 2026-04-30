Экономика
30 апреля 07:00
Автор материала:Дмитрий Московский

«Тимер Банк» развивает исламскую дебетовую карту

Один процент от суммы каждой операции банк перечисляет в благотворительный фонд, действуют ограничения на покупки в не одобряемых исламом сферах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Тимер Банк» выпускает исламскую дебетовую карту с функцией автоматической благотворительности.

 

Карту может оформить любой желающий, вне зависимости от вероисповедания и региона. Об этом рассказал на бизнес-бранче «Вечерней Казани» начальник управления продаж АО «Тимер Банк» Ильнур Сируков. Он также отметил, что это обычная дебетовая карта с ограничениями оплаты в не одобряемых исламом сферах.

«От каждой суммы покупки банк начисляет на счет карты 1%, который в тоже время перечисляется от имени держателя карты в благотворительный фонд. Таким образом наши клиенты участвуют в благотворительности. Я сам являюсь держателем исламской карты. От моих покупок регулярно перечисляется пожертвование (садака) в благотворительный фонд», - рассказал Ильнур Сируков.

Как работают исламские финансовые инструменты и что сейчас предлагают банки Татарстана, читайте в статье «Вечерней Казани».

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.