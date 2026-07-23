Республика продолжает укреплять финансовую стабильность. Но, несмотря на рост налоговых поступлений, снижение прибыли в ключевых отраслях продолжается. При этом значительная часть организаций республики «ушла в минус».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В консолидированный бюджет республики за первое полугодие 2026 года поступило 372,3 миллиарда рублей, из которых 308 миллиардов — налоговые и неналоговые доходы. Несмотря на положительную динамику и исполнение годового плана по сбору налогов на 54%, расслабляться рано: у сфер, которые обеспечивают внушительную часть доходов, продолжает снижаться прибыль. Речь идет, конечно, о строительстве, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли. Доля предприятий, работающих с убытками, при этом выросла до 30%.

На то, что обнадеживающие результаты первого полугодия нельзя считать причиной, чтобы расслабиться, обратил внимание раис Татарстана Рустам Минниханов.

— В текущей обстановке ситуация может поменяться в любой момент. Необходимо продолжить соблюдать жесткую финансовую дисциплину для выполнения первоочередных и социальных обязательств, — подчеркнул лидер Татарстана.

Автор фото: tatarstan.ru

Раис также заметил, что общая задолженность организаций республики за первое полугодие составила 12,5 миллиарда рублей. 5 миллиардов рублей достигла задолженность по налогу на прибыль, 3,4 миллиарда по НДФЛ и 4,1 миллиарда по иным налогам. Более 6 миллиардов задолжали организации-банкроты. Минниханов подчеркнул необходимость активных мер по борьбе с такими предприятиями, добавив, что в данном направлении существует значительный потенциал для увеличения налоговых поступлений.

«Налоговые гиганты» снижают платежи, а убытки организаций растут

По данным ФНС по Татарстану, общая сумма налоговых поступлений в первом полугодии 2026 года превысила 800 миллиардов рублей, увеличившись с прошлого года на 5%. Заметнее всего сумма поступлений выросла по АУСН (автоматизированная упрощённая система налогообложения), достигнув 3,4 миллиарда рублей, что в 19 раз больше, чем годом ранее. На 20% выросла сумма поступлений по налогу на прибыль (150,6 миллиарда рублей), на 19,1% — по налогу на профессиональный доход (2,4 миллиарда рублей) и на 17,7% — по налогу на имущество организаций (26,7 миллиардов рублей). Хотя поступления по налогу на добычу полезных ископаемых, а именно нефти, остается основной статьей доходов (она принесла в консолидированный бюджет республики 293,1 миллиарда рублей), в первом полугодии они упали на 5,4%. Зато поступления по НДС и НДФЛ стабильно растут — сумма доходов бюджета по этим статьям составила 261,4 и 104,8 миллиарда рублей соответственно.

Общее поступление налога на прибыль за первые шесть месяцев 2026 года составило 94,6 миллиарда рублей, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В первом полугодии 2026 года снизились налоговые поступления от предприятий в отрасли добычи полезных ископаемых (-34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), производстве химических продуктов (-20,2%) и строительстве (-43,4%).

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Также по данным ФНС, в республике продолжается рост убытков организаций. На 1 апреля 2026 года они превысили 75 миллиардов рублей, что почти вдвое превышает показатель 2025 года. Основной причиной руководитель федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин считает снижение цен на нефть. Несмотря на снижение платежей, 43% всех поступлений по налогам приходится именно на отрасль добычи полезных ископаемых. Больше всего в консолидированный бюджет Татарстана перечислили компании «Татнефть» и ТАНЕКО — 16 миллиардов рублей, ТАИФ-НК — 2,5 миллиарда рублей, «Газпром» — 1,2 миллиарда рублей.

Вместе с тем в республике произошло увеличение поступления НДФЛ. В первом полугодии 2026 года в консолидированный бюджет республики поступило 101,9 миллиарда рублей этого налога, что на 13,6% больше, чем годом ранее. По словам главы татарстанского управления ФНС, это произошло благодаря увеличению заработной платы за январь-апрель на 16,3%, увеличению численности работников в республике на 9,5 тысячи человек, росту дивидендов и повышению качества налогового администрирования.

По мнению Сафиуллина, резервы для увеличения НДФЛ не исчерпаны: их выявили рабочие группы по легализации налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам. В первую очередь ФНС планирует проверять такси, общепит, пассажирские перевозки, перевозки маркетплейсов на предмет выявления серых заработных выплат.

В преддверии рассылки «писем счастья» от ФНС о необходимости уплаты налога на имущество физических лиц, налоговые органы подсчитали общую сумму, которую жители республики должны будут уплатить за право владения транспортом, имуществом и землей. По подсчетам ведомства, она составит 13,3 миллиарда рублей. Это на 2,5 миллиарда, или на 23% больше, чем в 2025 году. Налоговые уведомления в сентябре получат почти 2,6 миллиона татарстанцев.

Автор фото: tatarstan.ru

Выросла и сумма поступлений налога на профессиональный доход. На 1 июля его в Татарстане платят 484 тысячи самозанятых. Они заплатили почти 2,5 миллиарда рублей, что на 19,1% больше, чем в первом полугодии 2026 года. Сафиуллин обратил внимание, что вопросы использования самозанятых в целях подмены трудовых отношений и обналичивания денежных средств находятся в зоне особенного контроля со стороны ФНС.

— На сегодняшний день такие нарушения носят в республике единичный характер, — заявил руководитель ведомства.

Задолженность организаций в Татарстане на 1 июля составила 12,5 миллиарда рублей, причем две трети долга приходится на налог на прибыль и НДФЛ. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года сумма выросла на 8 миллионов. Основной причиной роста задолженности по налогу прибыли Сафиуллин назвал метод начисления по контрольно-аналитической работе взыскания, которое обеспечивается путем привлечения виновных лиц к уголовной и гражданской ответственности. Рост по НДФЛ же стала прямым следствием несвоевременным уплаты организациями. Такая ситуация недопустима, поэтому начальникам трудовых инспекций поручили активизировать работу по взысканию долгов. К этой работе подключатся все ведомства и муниципалитеты.

Крупнейшие татарстанские предприятия снизили отчисления по налогу на прибыль

Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов заметил, что по объему мобилизованных налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстан занимает 4 место среди российских регионов. Основная доля (33%) в структуре доходов бюджета принадлежит НДФЛ. Вторая по значимости статья (31%) — налоги на прибыль. 10% в структуре занимают неналоговые доходы, 9% — налог на имущество организаций, 8% — акцизы, 7% — налоги на совокупный доход, и по одному проценту — земельный и прочие налоги.

Больше всего налог на прибыль вырос у организаций нефтегазовой отрасли: это произошло в связи с ростом стоимости нефтехимических продуктов на фоне геополитической ситуации в мире. Значительный прирост прибыли также произошел у кредитных организаций, в энергетике, производстве продуктов питания, торговых центрах и сетях магазинов, а также в сфере транспорта. В сферах строительства и монтажных работ, финансовой деятельности, химическом и нефтехимическом производстве, машиностроении и связи, наоборот, наблюдается снижение поступлений по налогу на прибыль. В числе организаций, снизивших отчисления по налогу на прибыль, оказались АО ОЭЗ ППТ «Алабуга», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «КМПО», АО «Джи-Групп», АО «Казанский оптико-механический завод», АО «Сибур-РТ», АО «Иннополис Тех» и другие предприятия нефтехимической, машиностроительной отраслей и ИТ.

Файзрахманов подчеркнул, что положительная динамика поступлений налога на прибыль не должна служить поводом для радости, так как по прогнозу Минфина ожидается снижение поступления налога на прибыль во втором полугодии со стороны крупных налогоплательщиков.

Министр заметил, что, несмотря на положительную динамику поступлений НДФЛ по сравнению с прошлым годом, темпы роста замедлились. Негативная тенденция, по его прогнозу, продолжится до конца года. Кроме того, в 19 муниципалитетах произошел рост задолженности по налогу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Еще один важный для муниципалитетов налог — земельный. В первом полугодии он поступил в сумме 4,5 миллиарда рублей и снизился по сравнению с прошлым годом на 6%. Сумма поступлений снизилась в 23 районах Татарстана, но у 6 из них еще есть возможность компенсировать разницу имеющейся задолженностью.

Автор фото: tatarstan.ru

Расходная часть консолидированного бюджета республики составила 294 миллиарда рублей. Эта сумма позволила своевременно выплатить заработную плату с начислениями, а также финансировать запланированные расходы бюджетов всех уровней. Также в Татарстане в 2026 году планируют потратить 54 миллиарда рублей на финансирование мероприятий в рамках национальных проектов.

На 1 июля 2026 года госдолг Татарстана составил 74 миллиарда рублей, в которые входят обязательства по федеральным кредитам и государственным гарантиям. По словам Файзрахманова, эта сумма снизилась на 24 миллиарда рублей.

— Основное влияние при этом оказало списание в конце июля текущего года части задолженности республики в сумме двадцать 3,7 миллиарда рублей в рамках реализации механизма списания третьей задолженности по федеральным бюджетным кредитам, — напомнил министр финансов.

Остаток задолженности к списанию на 2026 год составляет 27,8 миллиарда рублей. Эту сумму в рамках мероприятий, одобренных президиумом правительственной комиссии по региональному развитию России, предстоит использовать до конца года.

«Надо сохранить рабочие места, сохранить наши предприятия»

Рассуждая о поиске резервов для высвобождения дополнительных средств в пользу бюджета, Минниханов обратил внимание на налоговую задолженность в размере 12,5 миллиарда рублей, из которых примерно половина приходится на банкротов, что ограничивает возможности взыскания. Долги надо взыскивать, по мнению раиса, до того, как предприятие обанкротилось.

— Арбитражные управляющие сформировали себе хороший пул собственности и денег, при этом государство не получает доходов. Необходимо внимательно проанализировать эту ситуацию, — подчеркнул руководитель республики.

Автор фото: tatarstan.ru

«Прошелся» глава Татарстана и по ведомствам, под контролем которых находятся организации-должники. Больше всего долги выросли у предприятий строительной индустрии — на 300 миллионов рублей. До 3,2 миллиардов выросли долги предприятий, относящихся к сфере транспорта, и до 2,2 миллионов рублей — промышленности и торговли. К главе министерства промышленности и торговли Олегу Коробченко Минниханов обратился отдельно.

— Уважаемый министр, вопрос балансовых комиссий на вашем уровне пока работает недостаточно эффективно. И конечно же, наша задача усиливать работу в этом направлении, — сделал поручение раис.

Лидер республики подчеркнул, что вопрос поддержания жизнеспособности организаций республики лежит в зоне ответственности не только глав ведомств, но и руководства муниципалитетов.

— Это наша общая работа. Задолженность — одно дело, но надо сохранить рабочие места, сохранить наши предприятия, — резюмировал Минниханов.