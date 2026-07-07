Несмотря на уменьшение количества резюме, бизнес все еще может выбирать.

Автор фото: из личного архива Владислава Никитина

На рынке труда снова начал доминировать работодатель. Несмотря на уменьшение числа резюме, работодатели по-прежнему могут выбирать, особенно если работа не требует определенной квалификации и навыков. Об этом «Вечерней Казани» рассказал специалист рекрутингового агентства HR-Profi Владислав Никитин. Зачастую работодатели предлагают таким специалистам зарплату ниже рынка, что подтверждает сохраняющийся дисбаланс на рынке труда.

Особняком, по словам эксперта, стоят ИТ, финансы, бухгалтерия и продажи: эти отрасли всегда требуют наличия квалифицированных сотрудников, и работодатели готовы компенсировать их работу достойной зарплатой, особенно узких специалистов или профессионалов с опытом и компетенциями. В сфере ИТ, несмотря на большое количество специалистов на рынке, конкуренция за кадры остается высокой. Строгий отбор проходит лишь небольшая доля кандидатов, что создает дефицит квалифицированных специалистов и способствует росту зарплат.

Некоторые компании все же ищут способы смягчить ситуацию: внедряют гибридные режимы, когда часть сотрудников работает из дома. Такой подход помогает не только снизить стресс и психологическую нагрузку, позволяя работникам больше времени проводить с семьей или дома, но и позволяет экономить на транспорте и питании. Компаниям, в свою очередь, это помогает сократить расходы на аренду и обслуживание офиса.

В других случаях работодатели незначительно повышают оклад, чтобы сотрудник ощутил хоть какую-то стабильность, даже если его премиальную часть урезали и общий доход упал. Где-то с сотрудником работают уже на финальной стадии, когда он объявляет начальству об увольнении. Если это ценный сотрудник, его пытаются удержать, обсуждая с ним индивидуальные условия. Как правило, такими способами становятся небольшое повышение дохода или премиальной части, перспективы карьерного роста или интересный проект. В конечном итоге, решение о продолжении работы принимает сам сотрудник, исходя из своих целей и приоритетов.

Немаловажной Никитин считает грамотную систему адаптации новых сотрудников: сопровождение, регулярную оценку, развитие кадрового и управленческого резервов, обучение с перспективой карьерного роста.

— Иногда, несмотря на ухудшение условий, сотрудник может продолжать работать и грезить о переводе на руководящую позицию. Иногда это работает, а иногда по прошествии времени ничего не происходит, и сотрудник, разочарованный и обманутый, покидает компанию. Поэтому здесь важно понимать, что нужно сотруднику, сколько он готов ждать, пока работодатель выполнит данные обещания, — рассуждал эксперт.

Чтобы удержать талантливых работников, важно заранее выявлять их мотивацию и ценности. Нужно проявлять инициативу, предлагать развитие, создавать условия, чтобы даже при смене настроений или первых разочарованиях они оставались в команде.

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