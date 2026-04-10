Отдохнуть в столице Татарстана выходит дороже, чем в Санкт-Петербурге. Пока на турпотоке это не сказывается, но снижение «среднего чека» туристов в городе уже заметно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После рекордных 4,5 миллиона гостей в прошлом году, первый квартал 2026-го показал спад. При этом цены на проживание в Казани обогнали Санкт-Петербург, номерной фонд пустует в «высокий» сезон, а туристы массово переезжают из гостиниц в съемные квартиры. Но туристы продолжают ездить в столицу Татарстана. По крайней мере, пока.

Признали, что предстоит гонка за туристов

В 2025 году республику посетило 4,5 миллиона туристов, что на 200 тысяч человек больше, чем годом ранее. Гости Татарстана оставили в казне региона 120 миллиардов рублей. Но совсем скоро все может измениться, признавался на заседании Госкомитета республики по туризму глава ведомства Сергей Иванов.

- Повышение цен на бытовые услуги, товары, рост налогов для бизнеса — всё это может привести к уменьшению расходов граждан на путешествия или вовсе к сокращению количества путевок. В ближайшие годы нам предстоит борьба за туристов, — говорил он.

На январской встрече Иванов отмечал, все меньше экскурсий, допуслуг, сувениров и развлечений стали брать уже сейчас.



Казань - дорогое направление?

Тогда же резонансным было и выступление гендиректора ООО «Пегас Казань» Андрея Загайнова. Казань входит в пятерку самых популярных направлений оператора, но лишь замыкает этот топ. Почему? Из-за высокой цены, заверил спикер. Он привел наглядный пример, сравнивая столицу Татарстана с северной столицей.

- В 2025 году, поздравляю вас, мы обогнали Петербург, — отметил Загайнов.

Если с 2021 по 2024 год средняя стоимость тура в Казани подорожала на 52% (примерно до 30,8 тысяч рублей), то в Санкт-Петербурге — всего 31% (31,3 тысяч). Чтобы представить наглядно, он привел расчет для среднестатистического туриста из Омска. Поездка в Питер на четыре ночи обойдется примерно в 70,5 тысяч рублей. Та же поездка в Казань — уже в 72,2 тысячи. Еще один пример: цены в столице Татарстана сильно повышаются в самые яркие сезоны. Летом - на 15 процентов, зимой на семь. В том же Петербурге цены «скачут» лишь на пару процентов.

- Ошибки раннего ценообразования, когда мы завышаем тарифы на праздничные даты — в этом вся Казань. Мы из года в год завышаем тарифы в августе, а потом стоим полупустые, а в декабре начинаем дикие распродажи, — указал Загайнов.

«Исходя из данных первого квартала 2026 года, наблюдается спад»

Казань остается достаточно недешёвым городом в среднем диапазоне, отмечает председатель Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов. Что касается турпотока, прогноз такой: «если в 2026 году количество туристов сохранится на уровне 2025, будет уже хорошо». При этом они ожидают «хотя бы сохранить минимальный рост».

- Мы видим, что в первом квартале есть спад. Майские праздники короткие, поэтому роста по количеству туристов не дадут. Но есть шансы, что этот объём мы всё-таки попытаемся нагнать за лето. Что касается цены, она в Казани слегка изменилась — местами, может быть, даже и просела. Потому что спрос падает, а предложений всё больше и больше. В то же время в других городах цена даже чуть-чуть подросла, и за счёт этого мы немножечко начинаем выравниваться, — рассказывает Мифтахов. — Но надо выравниваться не за счёт чужих, а только за счёт своих качественных продуктов.

Так из чего складывается цена поездки? Львиную часть от цены занимает проживание, объяснил спикер. Еще 20-30 процентов - экскурсионные программы. Если тур стоит 15 тысяч рублей на человека при двухместном размещении, то из них минимум 10 тысяч — проживание. Сэкономить можно, выбирая варианты «попроще»: групповые экскурсии, дешевые гостиницы, бизнес-ланчи.

Конечно, есть и еще один вариант, чтобы сэкономить - снимать квартиру. Это спорная тема, на которую уже долго жалуются отельеры. Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова, например, рассказывала, что об этом говорят не первый год. Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев подтверждает, что туристы действительно переходят из отелей в «посутки» — это тенденция. Гадзаова отмечает, что отельеры выступают за достойную конкуренцию, но в городе есть проблема с «серыми квартирами».

Мы решили узнать, где останавливаются и как оценивают Казань туристы.

Выбирают квартиры, живут по «московским ценам»

Пара из Москвы рассказала корреспонденту «Вечерней Казани», что цены «для москвича» здесь привычные — за 6,5 дней ушло около 70 тысяч рублей. При этом выбрали туристы жить не в отеле, а в апартаментах.

- Так удобнее — не зависишь от отеля. Даже успели снять домик за городом на пару дней. Нам удобен вариант «дикарей». Захотели — приехали, захотели — уехали, нет никаких проблем с этим в городе. Рассматривали все варианты, так же как и отели, но квартира показалась удобнее. Цены на еду и в целом не вызывают ощущения «больше» или «меньше», мы закупались как и в маленьких магазинчиках, так и в сетевых. Ходили в рестораны, готовили дома, было всё, — поделилась жительница столицы Виктория.

В городе их беспокоили не цены, а практически полное отсутствие татарской культуры в Казани, поделился ее парень.

- В силу того, что он татарин, его огорчило, что в городе мало татарской культуры. Я тоже перед поездкой думала, что будет заметная разница, и я буду чувствовать себя непривычно… Но стало даже не по себе, что столица татарской республики отличается от Москвы лишь парой двойными вывесками (на русском и татарском), — отметила туристка. Второй момент, очень акцентный: тротуары и дороги укутаны слоем пыли и уличной грязи. Но мы все равно остались в восторге! Думаем ездить к вам по чаще.

Ольга приезжает в Казань к сыну-студенту и каждый раз выбирает разное жилье. Иногда это гостиницы, иногда частные квартиры, иногда — апартаменты. В принципе, цены одинаковые, отмечает туристка.

- Больше нравится жить в квартирах. Например, если вы едете большой компанией, то снять 2-3-х комнатную квартиру гораздо дешевле и уютнее, чем жить в гостинице. А в гостиницах за красивыми фасадами, красивыми видами из окна встречаются очень грязные номера и потрепанная вся мебель, — поделилась Ольга. — В гостиницах останавливаюсь гораздо реже, только если вынужденная какая-то мера.

Нужны и новые точки притяжения

Замедление турпотока — следствие экономической ситуации, отмечает председатель Ассоциации турагентств Татарстана Мифтахов. Люди меньше получают, падает и спрос, а упор переходит на удовлетворение первичных потребностей. Кроме того, нужно привлекать гостей и новыми точками притяжения.

- Туристы, которые будут в Казани, уже всё вдоль и поперёк обтоптали — и не только горрод, но и близлежащие регионы. Чтобы привлечь туристов снова, нужны реально новые программы, новые точки притяжения. Любому успешному региону, который принимает много туристов, с каждым годом всё тяжелее привлекать гостей, — объяснил глава ассоциации турагентств.

Мы достигли определенного уровня, дальше нужно что-то качественно новое, чтобы турист приехал в третий или четвертый раз, заключил он.