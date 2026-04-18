Аграрии Татарстана начали сев яровых культур
Всего предстоит засеять площадь более 1,7 миллиона гектаров.
В четырех районах республики начаты посевные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
Так, аграрии Лениногорского района начали сев гороха, Кайбицкого, Буинского и Бугульминского - посев ячменя. В министерстве уточнили, что яровые в этом году будут посеяны на площади 1 миллион 730 тысяч гектаров. Большую часть займут зерновые культуры.
Хозяйства всех районов продолжают подкормку озимых культур и многолетних трав. На сегодня работы по озимым культурам проведены на 29% запланированных площадей, по многолетним травам – на 14% от плана.
Ранее мы писали, что Татарстан стал лидером в ПФО по увеличению производства молока в 2025 году. В округе фиксируется эффект системных инвестиций.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.