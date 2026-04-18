Всего предстоит засеять площадь более 1,7 миллиона гектаров.

Автор фото: Минсельхоз Татарстана

В четырех районах республики начаты посевные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Так, аграрии Лениногорского района начали сев гороха, Кайбицкого, Буинского и Бугульминского - посев ячменя. В министерстве уточнили, что яровые в этом году будут посеяны на площади 1 миллион 730 тысяч гектаров. Большую часть займут зерновые культуры.

Хозяйства всех районов продолжают подкормку озимых культур и многолетних трав. На сегодня работы по озимым культурам проведены на 29% запланированных площадей, по многолетним травам – на 14% от плана.

