Экономика
18 апреля 00:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Аграрии Татарстана начали сев яровых культур

Всего предстоит засеять площадь более 1,7 миллиона гектаров.

Автор фото: Минсельхоз Татарстана

В четырех районах республики начаты посевные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.  

Так, аграрии Лениногорского района начали сев гороха, Кайбицкого, Буинского и Бугульминского - посев ячменя. В министерстве уточнили, что яровые в этом году будут посеяны на площади 1 миллион 730 тысяч гектаров. Большую часть займут  зерновые культуры.  

Хозяйства всех районов продолжают подкормку озимых культур и многолетних трав. На сегодня работы по озимым культурам проведены на 29% запланированных площадей, по многолетним травам – на 14% от плана.

Ранее мы писали, что Татарстан стал лидером в ПФО по увеличению производства молока в 2025 году. В округе фиксируется эффект системных инвестиций.

