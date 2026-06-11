Разрыв между сетевыми заправками и независимыми АЗС достиг почти десяти рублей за литр.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане снова подскочили цены на бензин. По данным Росстата, за неделю средняя стоимость топлива в республике выросла с 64,86 до 65,74 рубля за литр. Больше всего прибавил АИ-95 — с 66,38 до 67,80 рубля, это почти плюс два процента. АИ-92 подорожал до 62,97 рубля, АИ-98 — до 91,67, дизель — до 75,44.

Но настоящий скачок случился на независимых заправках. На «Ирбисе» 95-й теперь стоит 75,99 рубля — сразу на девять рублей больше прежнего. На «Эмире» рост такой же — 13,4 процента. А вот Татнефть продаёт тот же бензин по 66,2 рубля, Газпромнефть — по 66,4, «Лукойл» — по 66,7. Разница между ними и «Ирбисом» — почти десять рублей за литр.

Ранее мы писали, почему в Татарстане дорожает бензин. Последнюю неделю все говорили о том, что на одной из казанских заправок бензин подорожал сразу на девять рублей. Из-за чего цены «вскочили» почти на все виды бензина и грозит ли России топливный коллапс, разберемся в материале.

Также сообщалось, что Татарстан не попал в топ регионов по доступности бензина. Жители за среднюю зарплату могут купить 1285 литров АИ-92.

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