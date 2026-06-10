Ак Барс Банк стал банком-координатором и соорганизатором размещения партнерских облигаций сукук. Сделка является первым рыночным размещением сукук такого типа в истории отечественного рынка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Выпуск в соответствии с принципами партнерского финансирования и положениями Федерального закона №417-ФЗ был реализован в формате доверительного управления - аль-мудараба. В роли мудариба - доверительного управляющего, выступил ВЭБ.РФ, который привлек инвестиции в строительство здания производственного комплекса в обрабатывающих отраслях промышленности. Источником выплат инвесторам станет денежный поток, формируемый в ходе реализации проекта.

Ак Барс Банк начал работу над созданием исламских финансовых продуктов еще в 2011 году – задолго до старта эксперимента Центробанка по партнерскому финансированию. Сегодня же банк предлагает клиентам 18 классических продуктов в этом направлении – это максимальное количество партнерских продуктов среди российских банков. Все они одобрены Советом улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

В настоящий момент партнерское финансирование расширяется в сторону инвестиционных инструментов. Запуск сукук стал одним из важных этапов эволюции этого сегмента и логичным расширением линейки, позволяющим привлекать средства без использования ссудного процента. Соответствие принципам партнерского финансирования структуры сделки и эмиссионной документации облигации, так же, как и всех исламских продуктов Ак Барс Банка, подтверждено независимым заключением сертифицированного эксперта AAOIFI (Организация по бухучету и аудиту для исламских финансовых институтов).

Формирование книги заявок по дебютному выпуску сукук было завершено 4 июня. Сделка заинтересовала широкий круг инвесторов, включая банки и управляющие компании. Более 40% от объема выпуска партнерских облигаций приходится на долю частных инвесторов.

Более половины книги заявок было сформировано инвесторами из Республики Татарстан. В размещении сукук приняло участие свыше 3 тысяч клиентов Ак Барс Банка, что демонстрирует востребованность партнерских инвестиционных инструментов. Банк продолжает развивать это направление, предлагая новые форматы сотрудничества и совершенствуя существующие продукты. Опыт и экспертиза Ак Барс Банка станут важным вкладом в развитие партнерского финансирования в России и помогут создать эффективную модель исламских финансовых услуг.

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