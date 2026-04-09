Экономика
9 апреля 17:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Акции Татнефти рухнули после перемирия США и Ирана

Значения упали на 4,5 процента, до 627 рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке акции российских нефтегазовых компаний начали резко снижаться. Показатели Татнефти опустились на 4,5 процента, достигнув 627 рублей, следует из информации Мосбиржи.

Однако сильнее упали активы Роснефти — компания потеряла свыше пяти процентов. Стоимость акции равна 453 рублям. Бумаги Башнефти достигли 996 рублей, показав падение не четыре процента, активы Сургутнефтегаза упали на два процента, подешевев на 41,43 рубля. Газпром потерял 1,36 процента.

Ранее сообщалось, что марка WTI обвалилась сразу на 13–18 процентов, опустившись в диапазон 86–92 долларов за баррель. Стоимость ранее росла из-за перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около пятая часть судов с нефтью.

