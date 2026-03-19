Александр Крайник: «Россияне сэкономили 7,2 млрд по ОСАГО за счет маркетплейса»
Регулярно пользуются финансовыми маркетплейсами четверть жителей.
Гендиректор «Сравни» Александр Крайник рассказал, что благодаря финансовому маркетплейсу россияне за прошлый год смогли сэкономить на ОСАГО 7,2 миллиарда рублей. В целом регулярно пользуются такими маркетплейсами 25 процентов жителей. Чаще всего они оформляют страховые полисы (50 процентов), вклады (27 процентов) и банковские кредиты и займы (23 процента).
Проблема обычных приложений банков в том, что клиент получает возможность приобрести продукт от конкретного банка, не зная, где лучше условия или меньше ставка. К тому же для получения услуги от банка нужно прийти туда с паспортом для идентификации. А маркетплейс удобен тем, что здесь можно пройти идентификацию один раз и человеку станут доступны продукты всех банков.
Сейчас люди приходят к финансовой грамоте. Например, 24 процента россиян регулярно ведут учет и планируют бюджет. 42 процента хотят диверсифицировать методы хранения средств, а 21 процент уверен в своем финансовом положении завтра. Кроме того, 39 процентов считают важным и постоянно создают финансовую подушку, 41 процент россиян откладывает деньги, если получается, а 20 процентов тратят абсолютно все, что зарабатывают, сразу.
Эксперт подчеркнул: финансовые маркетплейсы необходимы, чтобы развивать качественный рынок, экономить деньги и время клиентов.
Ранее мы писали, что автоюристы нашли лазейку, как выбить у страховщиков миллионные выплаты: они выкупают у попавших в ДТП водителей право требовать возмещение ущерба и идут в суд. А те физически не успевают восстановить машину в установленные по закону 30 дней.
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.