Регулярно пользуются финансовыми маркетплейсами четверть жителей.

Автор фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Гендиректор «Сравни» Александр Крайник рассказал, что благодаря финансовому маркетплейсу россияне за прошлый год смогли сэкономить на ОСАГО 7,2 миллиарда рублей. В целом регулярно пользуются такими маркетплейсами 25 процентов жителей. Чаще всего они оформляют страховые полисы (50 процентов), вклады (27 процентов) и банковские кредиты и займы (23 процента).

Проблема обычных приложений банков в том, что клиент получает возможность приобрести продукт от конкретного банка, не зная, где лучше условия или меньше ставка. К тому же для получения услуги от банка нужно прийти туда с паспортом для идентификации. А маркетплейс удобен тем, что здесь можно пройти идентификацию один раз и человеку станут доступны продукты всех банков.

Сейчас люди приходят к финансовой грамоте. Например, 24 процента россиян регулярно ведут учет и планируют бюджет. 42 процента хотят диверсифицировать методы хранения средств, а 21 процент уверен в своем финансовом положении завтра. Кроме того, 39 процентов считают важным и постоянно создают финансовую подушку, 41 процент россиян откладывает деньги, если получается, а 20 процентов тратят абсолютно все, что зарабатывают, сразу.

Эксперт подчеркнул: финансовые маркетплейсы необходимы, чтобы развивать качественный рынок, экономить деньги и время клиентов.

