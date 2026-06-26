Экономика
26 июня 13:30
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«Вечерняя Казань»

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Ажиотаж на рынке топлива поднял спрос на 30%, заявил Новак

Вице-премьер назвал этот показатель достаточно значительным.

Ажиотаж на рынке топлива поднял спрос на 30%, заявил Новак

Автор фото: government.ru

Среди россиян на фоне нестабильной ситуации на топливном рынке возник ажиотаж, который искусственно поднял спрос на 20—30 процентов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20—30 процентов увеличил спрос искусственно», — цитирует ТАСС.

Ряд регионов по всей стране в связи с этим вводили ограничения на топливо. Татарстан не остался в стороне — о лимитах на продажу первой сообщила Татнефть. Такое решение обернулось для автолюбителей республики очередями и ростом розничных цен. В материале «Вечерней Казани» мы разбирались в подводных камнях «перекрытия топливного вентиля». Также ограничения встречаются на заправках Газпрома в столице республики. Бензин отпускают по 30 литров на одно авто, а дизель — по 50 литров.

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