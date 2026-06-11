Первый зампред ВТБ рекомендует открывать депозиты на шесть месяцев или год и не гнаться за аномально высокими ставками в небольших банках.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правильно выбранный срок депозита и внимательное сравнение банковских предложений — вот два главных инструмента для максимизации дохода по вкладам в нынешних условиях. Такую позицию обозначил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.

По мнению топ-менеджера, при выборе горизонта вклада необходимо ориентироваться на прогнозы по ключевой ставке. «Сейчас большинство аналитиков прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки. Если отталкиваться от этого прогноза, важно выбрать правильную срочность вкладов, желательно достаточно длинную, но не слишком длинную, чтобы не пропустить смену тенденции. То есть трёхлетний вклад — это слишком, а вот правильная опция — шестимесячный вклад или годовой вклад», — объяснил Пьянов.

Банкир также призвал не поддаваться соблазну завышенных ставок: аномально высокое предложение в небольшом банке, как правило, свидетельствует о повышенном риске продукта. «Выбор понадёжней — банк с максимальной ставкой на срок полгода-год», — подытожил он.

Контекст для совета Пьянова весьма конкретен: по данным Банка России, средняя максимальная ставка десяти крупнейших по объёму привлечённых розничных депозитов банков по итогам третьей декады мая опустилась на 0,07 процентного пункта — до 12,97% годовых. ЦБ последовательно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года: если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в апреле регулятор снизил её уже в восьмой раз подряд — до 14,5%.