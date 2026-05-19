Бензин АИ-95 подешевел за неделю в Татарстане
Литр стал стоить дешевле на 10 копеек.
Стоимость марки бензина АИ-95 снизилась за неделю в Татарстане. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.
Литр АИ-95 за неделю подешевел на 10 копеек, до 66,26 рубля, стоимость АИ-92 сохранилась на уровне 62,46 рубля за литр, марка АИ-98 также не изменилась в цене и стоит 89,86 рубля. Дизельное топливо подорожало на 14 копеек, до 73,32 рубля за литр.
Ранее сообщалось, что правительство частично запретило экспорт бензина и дизеля до 31 июля — для трейдеров, но не для заводов. Это должно удержать топливо внутри страны. Но если мировые цены задержатся на пике надолго, вырастут субсидии нефтяникам по демпферу — бюджет доплатит им за то, что они продают дешевле, чем могли бы за границу.
