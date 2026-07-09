За неделю все марки прибавили в цене, АИ-95 подскочил почти на два с половиной рубля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане очередной скачок цен на топливо. По данным Росстата, с 30 июня по 6 июля подорожали абсолютно все марки бензина и дизель. Средняя цена литра поднялась с 68,98 до 71,15 рубля.

АИ-92 прибавил больше двух рублей и теперь стоит 67,98 рубля. АИ-95 подскочил с 71,45 до 73,75 рубля за литр. Премиальный АИ-98 тоже пошёл вверх — 93,87 рубля вместо 93,60. Но самый заметный рывок у дизеля: он перемахнул через 81 рубль и остановился на отметке 81,57 рубля за литр.

Это не первый рост: неделей ранее средняя цена на топливо в республике тоже поднималась. А в мае цены производителей на бензин в Татарстане взлетели сразу на 11,7 процента, что стало максимумом по всей стране.

Ранее мы писали, что противник стремится нанести ущерб экономике. По словам президента Владимира Путина, запас прочности энергосистемы России высокий.

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