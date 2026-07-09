Бензин в Татарстане снова подорожал, дизель перевалил за 81 рубль
За неделю все марки прибавили в цене, АИ-95 подскочил почти на два с половиной рубля.
В Татарстане очередной скачок цен на топливо. По данным Росстата, с 30 июня по 6 июля подорожали абсолютно все марки бензина и дизель. Средняя цена литра поднялась с 68,98 до 71,15 рубля.
АИ-92 прибавил больше двух рублей и теперь стоит 67,98 рубля. АИ-95 подскочил с 71,45 до 73,75 рубля за литр. Премиальный АИ-98 тоже пошёл вверх — 93,87 рубля вместо 93,60. Но самый заметный рывок у дизеля: он перемахнул через 81 рубль и остановился на отметке 81,57 рубля за литр.
Это не первый рост: неделей ранее средняя цена на топливо в республике тоже поднималась. А в мае цены производителей на бензин в Татарстане взлетели сразу на 11,7 процента, что стало максимумом по всей стране.
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