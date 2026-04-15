Производство будет располагаться в Нижнекамском районе.

В Нижнекамском районе Татарстана появится новая особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Зеленая долина - 2», ее планируют построить до 2029 года. Об этом говорится в проекте Минэкономразвития России.

Строительство инженерной, транспортной, социальной и другой инфраструктуры будет обеспечиваться за счет средств бюджета Татарстана. «Зеленую долину - 2» планируется объединить в кластер биоэкономики с ОЭЗ «Зеленая долина», которая уже создана на территории Заинского района Татарстана.

Ранее сообщалось, что резиденты ОЭЗ «Зеленая долина» займутся развитием биотехнологий. Площадь экономической зоны составит 16,5 гектара. К 2034 году объем инвестиций должен превысить 15 миллиардов рублей, там создадут 444 рабочих места. Резиденты должны будут заниматься переработкой льна и хлопка в биоволокно, а также производством сорбентов и удобрений.

