Экономика
15 апреля 12:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Биоэкономическая ОЭЗ «Зеленая долина - 2» появится в Татарстане

Производство будет располагаться в Нижнекамском районе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Нижнекамском районе Татарстана появится новая особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Зеленая долина - 2», ее планируют построить до 2029 года. Об этом говорится в проекте Минэкономразвития России.

Строительство инженерной, транспортной, социальной и другой инфраструктуры будет обеспечиваться за счет средств бюджета Татарстана. «Зеленую долину - 2» планируется объединить в кластер биоэкономики с ОЭЗ «Зеленая долина», которая уже создана на территории Заинского района Татарстана.

Ранее сообщалось, что резиденты ОЭЗ «Зеленая долина» займутся развитием биотехнологий. Площадь экономической зоны составит 16,5 гектара. К 2034 году объем инвестиций должен превысить 15 миллиардов рублей, там создадут 444 рабочих места. Резиденты должны будут заниматься переработкой льна и хлопка в биоволокно, а также производством сорбентов и удобрений.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
