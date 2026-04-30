ЦБ с 1 июля ужесточает выдачу ипотеки и потребкредитов
Банкам ограничат долю клиентов с высокой долговой нагрузкой и маленьким первоначальным взносом.
Банк России вводит новые лимиты на третий квартал. Они касаются ипотеки, нецелевых кредитов под залог недвижимости и автомобиля. Главная цель — ограничить выдачу денег тем, кто и так по уши в долгах, пояснили в ЦБ.
С 1 июля правила станут строже. Если банк выдаёт ипотеку на строящееся жильё, лишь пять процентов заёмщиков могут иметь критическую долговую нагрузку. То есть отдавать по всем кредитам более 80 процентов месячного дохода, либо вносить менее 20 процентов в качестве первоначального взноса. До этого лимит составлял семь процентов.
Есть и дополнительное ограничение. Тех, у кого нагрузка выше 50 процентов и взнос ниже 20 процентов, должно быть не более 1 процента от всех ипотечных заёмщиков (допускалось 2 процента).
Ранее мы писали, что российский банк снизил первый взнос по рыночной ипотеке на ИЖС. Подрядчик получает деньги только после того, как дом будет построен и принят заказчиком.
