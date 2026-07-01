Центробанк предрек продолжительное влияние ситуации с топливом на инфляцию
Удорожание бензина переносится на другие товары.
Топливо дорожает с середины мая. Это сказывается и на инфляционных ожиданиях. Ситуация может оказать более продолжительное влияние на инфляцию в России, считают в Центробанке.
Бензин и дизель входят в потребительскую корзину. Когда цены на топливо растут, увеличивается стоимость и других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки.
«Правительство России принимает меры для обеспечения необходимых объемов поставок топлива и стабилизации рынка. Участники обсуждения согласились, что развитие ситуации на топливном рынке и масштаб вторичных эффектов будут учитываться при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике», - говорится в сообщении Банка России.
В частности, растет риск временного сокращения предложения в отдельных отраслях из-за ситуации на топливном рынке.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство готовится импортировать топливо из других стран. Совещания по ситуации с бензином проходят ежедневно. Топливо начнут закупать в том случае, если странам получится договориться о сотрудничестве «по приемлемым ценам».
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