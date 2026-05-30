Экономика
30 мая 14:15
«Вечерняя Казань»

Центробанк утвердил правила быстрых переводов ценных бумаг между депозитариями

Процедура займёт около 25 минут.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Банк России установил порядок проведения быстрых переводов ценных бумаг для розничных инвесторов. Соответствующее указание зарегистрировал Минюст, документ опубликован на сайте регулятора.

Новый порядок заметно упрощает жизнь инвесторам. Раньше для перевода бумаг самому себе между разными депозитариями требовалось заполнить два встречных документа. Теперь будет достаточно подать только одно поручение — на списание бумаг. Сам закон заработает с 1 сентября. Правила ЦБ чётко регламентируют время на каждом этапе: в первый год депозитарий должен укладываться в пять минут на каждое действие, а с 1 сентября 2027 года — уже в две минуты.

В результате если сейчас на перевод уходит несколько дней, то при минимальной цепочке учёта процедура займёт примерно 25 минут. В ЦБ отметили, что участники рынка уже готовятся к запуску системы. Для этих операций национальный расчётный депозитарий ранее разработал специальный сервис «Мост».

Ранее мы писали, что из-за новых санкций у россиян на криптобиржах заморозили 10 миллионов долларов. Bybit, Binance, Bitget и другие платформы начали помечать цифровые активы, связанные с российскими сервисами, попавшими под британские ограничения, как «грязные».

