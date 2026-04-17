Сильнее всего топливо подорожало в Чечне и Крыму.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средние цены на бензин в России с 7 по 13 апреля выросли на 6 копеек - до 66,91 рубля за один литр, дизель подорожал на 7 копеек, до 77,94 рубля, говорится в данных Росстата.

Стоимость АИ-92 выросла на 5 копеек и составила 63,36 рубля за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 6 копеек - до 68,79 рубля за литр, АИ-98 - на 9 копеек, до 92,92 рубля за литр. Средняя стоимость дизельного топлива поднялась на 7 копеек, до 77,94 рубля за литр.

Сильнее всего цены выросли в Чечне и Крыму (+0,6%), снижение цен на бензин зафиксировано в четырех регионах, более всего в Республике Алтай и Томской области (-0,3%).

Ранее сообщалось, что за неделю с 30 марта по 6 апреля в Татарстане подорожали все марки бензина. Сильнее всего подорожал бензин марки АИ-92 — на 24 копейки, с 61,82 до 62,06 рубля за литр. 95-й бензин стоит 65,75 рубля вместо 65,52 (дороже на 23 копейки). Бензин марки АИ-98 и выше и дизельное топливо подорожали с 89,63 до 89,67 рубля и с 72,60 до 72,67 рубля соответственно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.