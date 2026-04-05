Ранее сообщалось о значительном подорожании овоща, однако ситуация не отражает действительности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Стоимость томатов в крупных российских торговых сетях стартует от 249 рублей за килограмм — это укладывается в рамки сезонных колебаний, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.



Ранее telegram‑канал «Shot Проверка» сообщал о резком росте цен. Согласно публикации, средняя стоимость помидоров превышает 500 рублей за кг, а в отдельных случаях доходит почти до 1500 рублей. Однако в АКОРТ уточнили, что такие показатели не отражают ситуацию в федеральных сетях.

По словам Богданова, в апреле цены на томаты традиционно достигают максимума. Это связано с повышенными затратами тепличных хозяйств. Коррекция вниз начинается позже, чем для огурцов, — с появлением отечественных грунтовых овощей.



Торговые сети наращивают поставки как отечественной, так и импортной продукции, чтобы предложить покупателям томаты в разных ценовых сегментах. В зависимости от формата магазина на полках представлено от 5 до 53 видов и фасовок — это дает возможность выбрать оптимальный вариант с учетом бюджета и предпочтений.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.