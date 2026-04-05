Цены на томаты в РФ: сезонный пик и реальный диапазон стоимости
Ранее сообщалось о значительном подорожании овоща, однако ситуация не отражает действительности.
Стоимость томатов в крупных российских торговых сетях стартует от 249 рублей за килограмм — это укладывается в рамки сезонных колебаний, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Ранее telegram‑канал «Shot Проверка» сообщал о резком росте цен. Согласно публикации, средняя стоимость помидоров превышает 500 рублей за кг, а в отдельных случаях доходит почти до 1500 рублей. Однако в АКОРТ уточнили, что такие показатели не отражают ситуацию в федеральных сетях.
По словам Богданова, в апреле цены на томаты традиционно достигают максимума. Это связано с повышенными затратами тепличных хозяйств. Коррекция вниз начинается позже, чем для огурцов, — с появлением отечественных грунтовых овощей.
Торговые сети наращивают поставки как отечественной, так и импортной продукции, чтобы предложить покупателям томаты в разных ценовых сегментах. В зависимости от формата магазина на полках представлено от 5 до 53 видов и фасовок — это дает возможность выбрать оптимальный вариант с учетом бюджета и предпочтений.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане заметно подешевели огурцы и немного - сыры.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Женщина замерзла в снегу.
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.