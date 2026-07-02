Более 700 производителей уже промаркировали сладкую продукцию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Шоколадные плитки, карамель, драже и жевательную резинку теперь необходимо вносить в систему «Честный знак». Такое правило начало действовать в России с 1 июля. К маркировке уже подключились 715 производителей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Как отметили в ЦПРТ, маркированные сладости появились на полках еще до официального введения новых требований. Для покупателей «Честный знак» — еще одна гарантия подлинности и безопасности десерта. Бизнес маркировка защищает от недобросовестной конкуренции, поскольку поможет вытеснить «теневых» продавцов. По расчетам, это принесет легальным предпринимателям свыше 90 миллиардов рублей.

Оборудование для маркировки кондитеры могли приобрести с 50-процентной скидкой по программе поддержки, отмечают в фабрике «Азовчанка». Для многих производителей процесс уже понятен, поскольку часть ассортимента и до этого выпускалась с «Честным знаком».

Ранее сообщалось, что в России будут маркировать минеральные и химические удобрения в потребительской упаковке. С 1 сентября участники товарооборота должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак».

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