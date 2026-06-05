Экономика
5 июня 17:53
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«Вечерняя Казань»

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Что сформировало культуру осознанного накопления в России

Люди стали подходить к управлению временно свободными деньгами гораздо более осмысленно, и это сохраняется даже при снижении ставок.

Что сформировало культуру осознанного накопления в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Цикл высоких процентных ставок не только изменил доходности по депозитам, но и сформировал у россиян новую поведенческую модель — культуру осознанного сбережения. Об этом в интервью «Ъ FM» на ПМЭФ заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, сравнив влияние рыночной среды с педагогическими принципами.

«Если вспомнить принципы Льва Толстого о том, что истинное обучение происходит не через принуждение, а через создание среды, в которой правильное поведение становится естественным и выгодным, то можно сказать, что именно цикл высоких ставок сформировал культуру осознанного накопления», — отметил он. По наблюдениям топ-менеджера, люди стали подходить к управлению временно свободными средствами гораздо более осмысленно, и этот тренд сохраняется даже при развороте денежно-кредитного цикла в сторону снижения ставок.

По прогнозам банка, объем привлеченных средств населения в российских банках по итогам года вырастет на 10% и превысит 72 трлн руб. Сам ВТБ намерен наращивать портфель быстрее рынка, в частности за счет нескольких миллионов клиентов Почта банка, недавно перешедших в ВТБ. Однако важнее количественных показателей структурный сдвиг: растет интерес клиентов не только к классическим вкладам, но и к более сложным инструментам — облигационным стратегиям и фондам денежного рынка.

Банк реагирует на этот тренд усилением технологий персонального подбора. Финансовый интеллектуальный подборщик ВТБ, анализируя риск-профиль клиента, историю его взаимодействия с банком и общерыночные тенденции, непрерывно предлагает набор продуктов, позволяющий получить дополнительную доходность на любом рынке. Таким образом, привычка к осознанному сбережению, воспитанная «педагогикой» высоких ставок, по мнению банкира, носит долгосрочный характер и заставляет финансовые институты перестраивать продуктовые линейки в сторону более персонализированных и гибких инвестиционных решений.

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