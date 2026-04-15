Утверждённый объём бюджета на 2025 год составлял более 50 миллиардов рублей.

В 2025 году бюджет Казани показал доходы в размере 62,2 миллиарда рублей и расходы в 64,2 миллиарда рублей. В результате дефицит бюджета достиг 2 миллиардов рублей. Об этом в рамках VII сессии Казгордумы пятого созыва рассказал начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин. По его словам, доходы и расходы выросли на 20 процентов по сравнению с планом 2024 года, достигнув более 62 миллиардов рублей.

Дополнительные поступления составили 12 миллиардов рублей: 6,8 миллиарда— налоговые и неналоговые доходы, 5,2 миллиарда— безвозмездные поступления. Налоговые доходы выросли на 14 процентов, достигнув 32,1 миллиарда рублей. Неналоговые доходы составили 5,7 миллиарда рублей.

- Основной источник доходов — налоги, которые составляют 85 процентов от общего объёма. На НДФЛ приходится более 54 процентов, или 17,5 миллиарда рублей. Налоги на совокупный доход составили 6,8 миллиарда рублей, земельный налог — 5 миллиардов рублей. Эти три налога дают более 90 процентов налоговых поступлений. Налог на имущество физических лиц составил 1,8 миллиарда рублей, прочие налоги — 1,1 миллиарда рублей, - отметил Мухаметшин.

Спикер уточнил, что неналоговые доходы, сформированные за счёт использования и продажи муниципального имущества, достигли 5,7 миллиарда рублей, став важным источником доходов бюджета.

- В городской бюджет поступают штрафы, платежи за платные услуги и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Вторая важная часть доходов — безвозмездные поступления из бюджетов разных уровней. В 2025 году планировалось получить 19,1 миллиарда рублей, но фактически поступило 24,3 миллиарда, что на 5,1 миллиарда рублей больше плана. Все эти средства имели целевое назначение. В 2025 году большая часть дополнительных денег пошла на социально-культурную сферу и городское хозяйство, - добавил Мухаметшин.

Основные направления расходов, как подчеркнул он, пришлись на выполнение майских указов — 1,8 миллиарда рублей. Ещё 800 миллионов рублей направлено на содержание объектов внешнего благоустройства и 600 миллионов рублей — на выплаты работникам муниципальных учреждений.

- Социальная сфера занимала 48 миллиардов рублей, или почти 75 процентов всех расходов. Городское хозяйство — более 8 миллиардов рублей, общегосударственные вопросы — 7,9 миллиарда рублей. На обслуживание муниципального долга было использовано 27 миллионов рублей, другие расходы — 130 миллионов рублей. Образование — одна из важных отраслей. На него было выделено 39,4 миллиарда рублей, которые распределены между дошкольным, общим, дополнительным образованием, содержанием прочих учреждений и организацией отдыха детей. По сравнению с 2024 годом расходы выросли на 19 процентов, или на 6,3 миллиарда рублей, - сказал Мухаметшин.

Он также отметил, что рост расходов на образование связан с открытием новых учреждений, увеличением фонда оплаты труда и ежегодной индексацией. Большую часть бюджета на образование — 77 процентов, или более 30 миллиардов рублей, — составляют расходы на зарплаты. При этом 17 процентов идут на содержание имущества и коммунальные услуги, по 3 процента — на налоги и организацию питания. Бюджетные расходы на молодёжную политику составили 648 миллионов рублей.

- На культуру выделили 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда рублей пошли на содержание учреждений культуры: домов культуры, концертных организаций, музеев, зоопарка, библиотек, парков и скверов. Ещё 303 миллиона рублей направили на общегородские мероприятия, а 101 миллион — на укрепление материально-технической базы и антитеррористическую защиту. На физкультуру и спорт потратили 3 миллиарда рублей. Из них 2 миллиарда ушли на содержание 19 спортивных учреждений, 944 миллиона — на укрепление базы, 68 миллионов — на организацию спортивных мероприятий, а 38 миллионов — на антитеррористическую защиту, - сообщил Мухаметшин.

При этом, как отметил спикер, на социальную политику в прошлом году выделили 2,7 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что Казань признали одним из худших городов для инвестиций в недвижимость. Для подсчета доходности недвижимости рассчитывались данные прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду, с одной стороны, а также выплат НДФЛ, счетов за жилищно-коммунальные услуги, капремонт и налогов на имущество физлиц, с другой. В качестве основы была взята типовая однокомнатная квартира.

