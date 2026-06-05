Экономика
5 июня 08:16
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«Вечерняя Казань»

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Дефицита топлива на российских заправках нет, заявил Новак

Цены растут не выше инфляции, но за рынком будут следить.

Дефицита топлива на российских заправках нет, заявил Новак

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме ответил на тревожный вопрос о дефиците топлива. По его словам, ситуация на заправках стабильная, никакого дефицита нет.

«Цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинства заправок растут на уровне не выше инфляции. Правительство вместе с ФАС будет внимательно за этим следить», — заверил он.

При этом Новак допустил, что при необходимости могут ввести ограничения на экспорт дизеля. Но пока такой нужды нет, подчеркнул вице-премьер.

Между тем в Крыму и Севастополе ситуация отличается. В конце мая там ограничили продажу бензина — не более 20 литров в одни руки раз в сутки, заправка в канистры запрещена. А на днях в Севастополе топливо начали продавать только по талонам. Причина — проблемы с логистикой, на исправление ситуации властям понадобится около месяца.

Ранее сообщалось, что на ряде заправок в Казани цены на 95-й бензин выросли на 13 процентов. Из-за этого стоимость литра топлива оказалась выше, чем на других АЗС.

Также мы писали, что россияне отменяют туры в Крым из-за бензина. На полуострове дефицит топлива.

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