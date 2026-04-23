Экономика
23 апреля 17:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

«Держимся»: Минниханов оценил ситуацию в экономике страны как «не очень хорошую»

По словам главы республики, имеется 14,7 миллиардов рублей налоговой задолженности.

«Держимся»: Минниханов оценил ситуацию в экономике страны как «не очень хорошую»

Автор фото: tatarstan.ru

Ситуация в экономике России сейчас не очень хорошая, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики.

«Но мы держимся, риски большие. Мы пока ни одну программу не сократили, ни один проект не сократили», - подчеркнул раис республики.

По словам главы республики, сейчас важно поддерживать предприятия, сохранив рабочие места и не допустив сокращений. Помимо этого нужно продолжать работу по сокращению налоговой задолженности, которая на 1 апреля достигла 14,7 миллиарда рублей. В случае ухудшения ситуации существуют риски сокращения программ, предупредил Минниханов.

Также раис напомнил, что в бюджете Татарстана на текущий год предусмотрен существенный дефицит. Необходимо обеспечить сбалансированность бюджета, абсолютное исполнение первоочередных и социально значимых обязательств и строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины, поручил Минниханов.

Ранее Минниханов предупредил о росте задолженности по НДФЛ у 27 муниципалитетов. Самая большая прибавка долгов — у Казани.

Напомним, ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов предупредил о возможности повторения революции 1917 года. По его словам, президент Владимир Путин недавно собирал правительство, и он такого «грустного заседания давно не видел».

Популярное
прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
