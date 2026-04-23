Ситуация в экономике России сейчас не очень хорошая, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики.

«Но мы держимся, риски большие. Мы пока ни одну программу не сократили, ни один проект не сократили», - подчеркнул раис республики.

По словам главы республики, сейчас важно поддерживать предприятия, сохранив рабочие места и не допустив сокращений. Помимо этого нужно продолжать работу по сокращению налоговой задолженности, которая на 1 апреля достигла 14,7 миллиарда рублей. В случае ухудшения ситуации существуют риски сокращения программ, предупредил Минниханов.

Также раис напомнил, что в бюджете Татарстана на текущий год предусмотрен существенный дефицит. Необходимо обеспечить сбалансированность бюджета, абсолютное исполнение первоочередных и социально значимых обязательств и строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины, поручил Минниханов.

Ранее Минниханов предупредил о росте задолженности по НДФЛ у 27 муниципалитетов. Самая большая прибавка долгов — у Казани.

