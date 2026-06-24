Прибыли свыше 20 миллионов рублей МСП обяжут перейти с «упрощенки» на полноценную оплату НДС.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума приняла закон о сохранении порогового значения для перехода на уплату налога добавочной стоимости для малого и среднего бизнеса. До достижения доходов в 20 миллионов рублей предпринимателям разрешается делать отчисления по упрощенной системе. Такие значения сохранятся до 2030 года, сообщает РИА Новости.

Депутаты при этом порекомендовали правительство вместе с комитетом по бюджету и налогом следить за эффективностью принятого закона в части доходов в бюджет и влияния на деятельность. С 2027 года в России планировали опустить этот порог до 15 миллионов, а с 2027 года — до 10, но решение изменили.

Ранее сообщалось, что по новому законопроекту часть продавцов квартир хотят освободить от уплаты НДФЛ после сделки. Это коснется новоселов, которые были вынуждены сменить жилье из-за сноса по программе комплексного развития территорий. До этой инициативы такая система действовала только в Москве.

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