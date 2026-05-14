В России действует 72 образовательные программы высшего уровня, ориентированные на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом на полях международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Григорий Борисенко.

По его словам, на первом курсе этих образовательных программ обучается около пяти тысяч студентов. Им оказывают поддержку более 50 компаний из IT-сферы и различных отраслей промышленности.

- Мы считаем, что регулирование в сфере искусственного интеллекта должно быть направлено на развитие, не обременять бизнес и разработчиков, не разрушать уже внедренные решения. Его задача — структурировать процессы и придать им дополнительный импульс, установив четкие правила. В масштабах страны реализация делится на два направления - вглубь и вширь. В части «вглубь» — это подготовка кадров и поддержка исследований, - отметил Борисенко.

Спикер уточнил, что Минцифры старается готовить как научно-технический задел, так и квалифицированных специалистов. При этом для широкомасштабного внедрения основным инструментом станет национальный план внедрения искусственного интеллекта. Его разрабатывают по поручению президента России.

Ранее зампредправительства России Марат Хуснуллин рассказал, что на сегодня строительная отрасль в стране занимает более 20 процентов валового внутреннего продукта, принося доход в размере 40 триллионов рублей и обеспечивая занятость для 13 миллионов человек.

