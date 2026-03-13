Экономика
13 марта 10:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дмитриев заявил о начале крупнейшего энергетического кризиса в истории

Спецпосланник считает, что доходы, которые получает Россия благодаря резкому росту цен на нефть, не являются признаком улучшения ситуации.

Автор фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ежедневные доходы, которые дополнительно получает Россия из-за резкого подъема нефтяного рынка на фоне ситуации на Ближнем Востоке, составляют 150 миллионов долларов, считают в Financial Times. Однако глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента страны по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал это предвестником рекордно низких показателей. Об этом он заявил в соцсети Х.

«И это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории», — прокомментировал Дмитриев публикацию Financial Times об увеличившихся доходах России.

Напомним, что цена нефти марки Brent достигла максимума с 2022 года. Стоимость одного барреля маркерной нефти достигла более 118 долларов. Показатели увеличились более чем на половину из-за перекрытия Ормузского пролива — компании опасаются перебоев в поставках.

Ранее вследствие атаки на Ормузский пролив, контролируемый Тегераном, ракетами были уничтожены десять нефтяных танкеров. Заместитель командующего ВМС КСИР Ирана Мохаммад Акбарзаде сообщил, что суда проигнорировали все предупреждения правительства.

