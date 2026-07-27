Экономика
27 июля 09:12
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Дольщикам Татарстана оформили больше 22 тысяч объектов за полтора года

Застройщики сами подают документы, людям никуда ходить не надо.

Дольщикам Татарстана оформили больше 22 тысяч объектов за полтора года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане с начала 2025 года по июль 2026-го дольщикам зарегистрировали права на 22 285 объектов недвижимости. Из них почти 9,2 тысячи — только за первое полугодие этого года. Ещё на 9422 объекта оформили права самих застройщиков.

С марта 2025 года действует простое и удобное правило: строительная компания сама подаёт документы в Росреестр от имени дольщика. Никаких доверенностей и электронных подписей людям не нужно. После регистрации застройщик просто передаёт собственнику готовую выписку из реестра. На всё даётся 30 рабочих дней после передачи квартиры.

В Росреестре говорят, что процедура полностью отлажена, а цифровизация сделала её максимально быстрой.

Ранее мы писали, что долгострой на Маяковского в Казани завершат за счет дольщиков. За каждый квадратный метр собственники доплатят 53,5 тысячи рублей, а нежилые помещения обойдутся дороже.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Российские вузы полностью перейдут на новую систему до 2030 года

Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

прокуратура Татарстана
Шесть человек погибли в ДТП с Chevrolet Lanos в Зеленодольске ночью

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

СУ СКР по Татарстану
Возбуждено дело после смертельного ДТП с шестью подростками в Зеленодольске

В Chevrolet находились семь человек.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.