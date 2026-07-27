Застройщики сами подают документы, людям никуда ходить не надо.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане с начала 2025 года по июль 2026-го дольщикам зарегистрировали права на 22 285 объектов недвижимости. Из них почти 9,2 тысячи — только за первое полугодие этого года. Ещё на 9422 объекта оформили права самих застройщиков.

С марта 2025 года действует простое и удобное правило: строительная компания сама подаёт документы в Росреестр от имени дольщика. Никаких доверенностей и электронных подписей людям не нужно. После регистрации застройщик просто передаёт собственнику готовую выписку из реестра. На всё даётся 30 рабочих дней после передачи квартиры.

В Росреестре говорят, что процедура полностью отлажена, а цифровизация сделала её максимально быстрой.

Ранее мы писали, что долгострой на Маяковского в Казани завершат за счет дольщиков. За каждый квадратный метр собственники доплатят 53,5 тысячи рублей, а нежилые помещения обойдутся дороже.

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