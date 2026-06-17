Экономика
17 июня 23:04
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«Вечерняя Казань»

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Экономист Вьюгин заявил, что ставку НДС еще можно повысить

Окно для повышения есть.

Экономист Вьюгин заявил, что ставку НДС еще можно повысить

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России налоговая ставка не самая высокая в мире. Поэтому остается окно для ее повышения, заявил экономист, экс-замминистра финансов Олег Вьюгин. Об этом он рассказал в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

По его словам, есть государства, где ставка НДС достигает 28 процентов, но это «плохие примеры». Ее могут повысить «на доходы населения, НДФЛ, в верхнем сегменте».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил срочно начать работу над порогом НДС. Об этом говорил президент России Владимир Путин на ПМЭФ — он объявил о прекращении снижения порога выручки.

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