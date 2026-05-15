Эксперт ВШЭ оценил возможность Казани стать центром исламского финансирования
У столицы республики есть все шансы, уверен Марат Зембатов.
Столица Татарстана может стать центром исламского финансирования в России. Об этом «Вечерней Казани» рассказал директор исследовательского центра НИУ «Высшая школа экономики», эксперт транспортной подгруппы Делового совета БРИКС Марат Зембатов.
Татарстан вместе с Чеченской Республикой, Дагестаном и Башкортостаном – базовая площадка для проведения эксперимента по внедрению партнёрского финансирования в России.
- В связи с этим перспектива превращения Казани в центр партнёрского финансирования в России представляется не только перспективной, но и абсолютно реальной в краткосрочной перспективе, – считает Зембатов.
Привел эксперт БРИКС и несколько факторов, способствующих такому раскладу. В первую очередь, это активная позиция финансово-кредитных учреждений республики, которые вошли в эксперимент с самого старта формирования реестра участников, который ведет Банк России. Во-вторых, Казань считается культурной столицей исламского мира по версии Организации исламского сотрудничества.
Такая диверсификация от культуры к финансам выглядела бы абсолютно логичной, особенно с учётом очень высокого промышленного, финансового и человеческого потенциала республики, резюмировал Зембатов.
Ранее первый вице-президент Акционерного общества «Газпромбанк» Денис Шулаков также заявил, что Казань может стать финансовым центром на карте мира. Параллельно работает коридор «Север – Юг», который проходит через Казань. Столица Татарстана удобно расположена на карте – всего в радиусе 1,3 тысячи километров. Новой логистике нужна новая финансовая архитектура.
