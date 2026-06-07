Экономика
7 июня 16:47
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«Вечерняя Казань»

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Эксперты объяснили, в каких профессиях роботы могут заменить людей

Основная задача автоматизации — освободить сотрудников от монотонных операций.

Эксперты объяснили, в каких профессиях роботы могут заменить людей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На сессии «Механизмы вместо людей: роботизация — быть или не быть?» обсудили роль автоматизации в повышении производительности труда. Эксперты сошлись во мнении: роботизация должна стать неотъемлемой частью системы оптимизации рабочих процессов — чтобы освободить людей от рутинных и опасных задач и дать им возможность сосредоточиться на экспертной и творческой деятельности.

Генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Светлана Горчакова подчеркнула: успех роботизации определяется не числом внедренных роботов, а реальным результатом для предприятия. Среди ключевых показателей — сокращение времени операций, снижение простоев, рост выработки, повышение качества продукции и перераспределение человеческих ресурсов с непродуктивных задач на более значимые направления. По словам эксперта, главная цель — не заменить сотрудников машинами, а избавить их от тяжелых, монотонных операций, направив силы на задачи, требующие контроля, принятия решений и творческого подхода.

Горчакова также обозначила четкий алгоритм внедрения технологий: сначала необходимо детально изучить процессы и сформулировать цели, затем подготовить команду и систему управления — и лишь после этого выбирать конкретное технологическое решение. Такой подход позволит интегрировать роботизацию максимально эффективно и органично вписать её в работу предприятия.

Ранее мы сообщали, что необходимо России, чтобы производить полезных роботов.

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