Экономика
17 июня 16:27
Автор материала:
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Дилия Мингазова

Журналист

В каких направлениях собираются сотрудничать Россия и АСЕАН

Бизнес-сообщества мира работают в совершенно новых условиях.

В каких направлениях собираются сотрудничать Россия и АСЕАН

Автор фото: скриншот трансляции

Есть четыре направления, в которых Россия и организация АСЕАН могли бы работать вместе. Их на открытии 35-го саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии перечислил генеральный секретарь организации Као Ким Хорн.

— Есть несколько направлений, которые могли бы усилить наше партнерство. Первое – это энергетика, наша потребность в ней продолжает расти. Это означает, что нам нужно иметь очень развитую цепочку поставок. Россия обладает огромным опытом в производстве электроэнергии, добыче энергоносителей и их поставок, – отметил спикер.

Второе – продовольственная безопасность и сельское хозяйство. Также Хорн считает, что организация может развивать вместе с Россией промышленность, транспортную инфраструктуру, инженерное дело и освоение природных богатств.

Он также добавил, что сотрудничество будет зависеть не только от решений, которые будет принимать правительство, но и партнерских отношений. Диалог между странами очень важен – бизнес-сообщества работают в таких условиях, каких не было еще пять лет назад – меняются и цепочки поставок, и целые отрасли.

Ранее во время делового форума директор Центра информационных технологий Татарстана Камиль Газизов также рассказал, что ЦИТ Татарстана всегда был внутренним государственным интегратором и занимался поддержкой госорганов в части информационных технологий. Однако, по словам Газизова, все чаще встает вопрос импортозамещения, создания собственных продуктов, ПО и цифрового суверенитета.

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