Финансовые компании переходят на новый уровень ИИ
Высокотехнологичные истории про ИИ-агентов в ПИФах и индивидуальных стратегиях для private banking находят свою «массовую версию» именно в формате ИИ-консультанта и портфельного менеджера, которым пользуется любой частный инвестор.
В 2026 году ИИ-технологии добираются до самых разных сегментов российского рынка капитала: управляющие компании готовят ПИФы под управлением системы ИИ-агентов, которые будут принимать ключевые инвестиционные решения по акциям, а в private banking появляются сложные ИИ-стратеги для крупного капитала. Одновременно Московская биржа развивает собственные инициативы в области ИИ и образовательные продукты, объясняющие инвесторам, как использовать нейросети в работе с портфелем.
Однако для массового розничного клиента фактической точкой входа в «большой ИИ» на рынке ценных бумаг стал как раз сервис «Интеллект» от ВТБ Мои Инвестиции, который уже работает в полностью регулируемом контуре и аккредитован Банком России и НАУФОР. Сервисом пользуются более 30 тысяч частных инвесторов по всей стране, и для них ИИ — это уже не эксперимент, а повседневный инструмент управления капиталом. В отличие от нишевых продуктов для состоятельных клиентов или экспериментальных фондов, «Интеллект» доступен с порога в 10 тысяч рублей.
Последнее обновление сервиса дополнительно снизило барьер доверия к машинным решениям: он рассчитывает прогнозную доходность стратегии на год, предоставляет подробную аналитику портфеля и сопровождает каждую рекомендацию понятным пояснением — какие бумаги попали в портфель или были исключены и по какой причине. Дополнительно пользователи видят ожидаемые купоны и дивиденды, распределенные по периодам, что позволяет выстраивать личный финансовый план. Таким образом, высокотехнологичные истории про ИИ-агентов в ПИФах и индивидуальных стратегиях для private banking находят свою «массовую версию» именно в формате ИИ-консультанта и портфельного менеджера, которым уже может пользоваться любой частный инвестор.
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