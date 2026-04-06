Экономика
6 апреля 17:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Госсовет Татарстана призвал стучаться в Центробанк для снижения ключевой ставки

Производство продолжит стоять на месте, пока ставка рефинансирования не изменится.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанские предприятия не могут повышать производительность труда при высокой ключевой ставке. Об этом заявил депутат парламента Дмитрий Самаренкин во время заседания комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.

«Под такие проценты развивать производство невозможно», - сказал он.

Необходимо «достучаться до Центробанка», так как без снижения ставки рефинансирования производство никуда не продвинется. Та же продукция КАМАЗа стала не востребована из-за высокой ставки.

«КАМАЗу есть смысл сегодня поднимать производительность труда, если они перешли на четырехдневку?» - спросил Самаренкин.

На заседании согласились, что в такой ситуации бизнес довольно ограничен в действиях и развитии. В Госсовете рассчитывают на дальнейшее снижение ключевой ставки.

Напомним, для снижения годового плана производства руководство КАМАЗа считает возможным ввести с 1 июня  сокращенную на один день рабочую неделю. Но это при условии, что негативная рыночная конъюнктура сохранится.

В то же время КАМАЗ не рассчитывает получить прибыль по итогам 2026 года. Планируют выйти «хотя бы в ноль». Продажи ожидаются на уровне в 45 тысяч штук, максимум — 50 тысяч.

Популярное
РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали

Решение приняли присяжные.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
