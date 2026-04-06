Госсовет Татарстана призвал стучаться в Центробанк для снижения ключевой ставки
Производство продолжит стоять на месте, пока ставка рефинансирования не изменится.
Татарстанские предприятия не могут повышать производительность труда при высокой ключевой ставке. Об этом заявил депутат парламента Дмитрий Самаренкин во время заседания комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.
«Под такие проценты развивать производство невозможно», - сказал он.
Необходимо «достучаться до Центробанка», так как без снижения ставки рефинансирования производство никуда не продвинется. Та же продукция КАМАЗа стала не востребована из-за высокой ставки.
«КАМАЗу есть смысл сегодня поднимать производительность труда, если они перешли на четырехдневку?» - спросил Самаренкин.
На заседании согласились, что в такой ситуации бизнес довольно ограничен в действиях и развитии. В Госсовете рассчитывают на дальнейшее снижение ключевой ставки.
Напомним, для снижения годового плана производства руководство КАМАЗа считает возможным ввести с 1 июня сокращенную на один день рабочую неделю. Но это при условии, что негативная рыночная конъюнктура сохранится.
В то же время КАМАЗ не рассчитывает получить прибыль по итогам 2026 года. Планируют выйти «хотя бы в ноль». Продажи ожидаются на уровне в 45 тысяч штук, максимум — 50 тысяч.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
