Производство продолжит стоять на месте, пока ставка рефинансирования не изменится.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанские предприятия не могут повышать производительность труда при высокой ключевой ставке. Об этом заявил депутат парламента Дмитрий Самаренкин во время заседания комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.

«Под такие проценты развивать производство невозможно», - сказал он.

Необходимо «достучаться до Центробанка», так как без снижения ставки рефинансирования производство никуда не продвинется. Та же продукция КАМАЗа стала не востребована из-за высокой ставки.

«КАМАЗу есть смысл сегодня поднимать производительность труда, если они перешли на четырехдневку?» - спросил Самаренкин.

На заседании согласились, что в такой ситуации бизнес довольно ограничен в действиях и развитии. В Госсовете рассчитывают на дальнейшее снижение ключевой ставки.

Напомним, для снижения годового плана производства руководство КАМАЗа считает возможным ввести с 1 июня сокращенную на один день рабочую неделю. Но это при условии, что негативная рыночная конъюнктура сохранится.

В то же время КАМАЗ не рассчитывает получить прибыль по итогам 2026 года. Планируют выйти «хотя бы в ноль». Продажи ожидаются на уровне в 45 тысяч штук, максимум — 50 тысяч.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.