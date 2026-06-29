Часть транспортных компаний планирует повысить стоимость услуг минимум на 10%.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за топливного кризиса в России вырастут тарифы на рынке автомобильных грузоперевозок, перевозчики предупреждают об этом на фоне сложностей с заправкой в ряде регионов и задержкой рейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Сооснователь Sigma Татьяна Патужная уточнила, что часть перевозчиков готовятся повысить стоимость услуг минимум на 10% с 1 июля.

По словам учредителя VIG Trans Игоря Ребельского, самая сложная ситуация пока что в Сибири, на юге и в ряде приграничных областей, где существуют ограничения на заправку на АЗС. Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов подчеркнул, что срок доставки может вырасти из-за очередей на АЗС в Краснодарском крае и Крыму.

Что касается стоимости дизельного топлива на международных направлениях, то она выросла с 70–72 до 77–90 рублей за литр. Из-за этого ставки на перевозки уже увеличились примерно на 5%, а на китайском направлении — на 50–70 тысяч рублей за рейс. Ожидаемый рост — еще плюс 200 тысяч рублей. Поэтому перевозчики стараются больше выбирать заказы в рамках городской агломерации с удалением в 100–150 километров.

Оттока грузов с автоперевозок на железнодорожный транспорт не прогнозируется, так как первые выигрывают за счет гибкости и сроков доставки. При этом исключением могут стать отдельные продолжительные маршруты, например перевозки с Дальнего Востока в европейскую часть России.

Ранее стало известно, как скачок цен на АЗС перепишет ценники в магазинах. Резкое подорожание бензина и дизеля в Татарстане и по всей России запустило неизбежную экономическую цепную реакцию. Эксперты предупреждают: вслед за топливным баком опустеют и кошельки обычных покупателей, даже если у них нет автомобиля.

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