За прошедшие шесть лет в России построили более 600 миллионов «квадратов» недвижимости.

Несмотря на препятствия, Россия продолжает застраиваться. Об этом на исламском форуме рассказал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

- За прошедшие шесть лет мы построили более 600 миллионов квадратных метров недвижимости, и могу вам с этой трибуны ответственности сказать, что несмотря ни на какие санкции, несмотря на то, что наша страна ведёт СВО, у нас за прошлый год в стране рекордный объём введенной недвижимости, - отметил Хуснуллин.

По словам спикера, «мы сделали заделы», теперь ближайшие годы в стране надеются поддерживать жильё и всю стройку в стране. Вокруг жилья также застраивается инфраструктура.

Ранее директор исследовательского центра НИУ «Высшая школа экономики», эксперт транспортной подгруппы Делового совета БРИКС Марат Зембатов рассказал, какие санкции обошлись России тяжелее всего. С 2022 года Россия находится под жестким санкционным режимом по всем отраслям. Но, по словам Зембатова, одним из самых главных вызовов для страны стало нарушение логистических цепочек поставок.

