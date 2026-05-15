Хуснуллин: «Несмотря на санкции, у нас рекорд по объему введенной недвижимости»
За прошедшие шесть лет в России построили более 600 миллионов «квадратов» недвижимости.
Несмотря на препятствия, Россия продолжает застраиваться. Об этом на исламском форуме рассказал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
- За прошедшие шесть лет мы построили более 600 миллионов квадратных метров недвижимости, и могу вам с этой трибуны ответственности сказать, что несмотря ни на какие санкции, несмотря на то, что наша страна ведёт СВО, у нас за прошлый год в стране рекордный объём введенной недвижимости, - отметил Хуснуллин.
По словам спикера, «мы сделали заделы», теперь ближайшие годы в стране надеются поддерживать жильё и всю стройку в стране. Вокруг жилья также застраивается инфраструктура.
Ранее директор исследовательского центра НИУ «Высшая школа экономики», эксперт транспортной подгруппы Делового совета БРИКС Марат Зембатов рассказал, какие санкции обошлись России тяжелее всего. С 2022 года Россия находится под жестким санкционным режимом по всем отраслям. Но, по словам Зембатова, одним из самых главных вызовов для страны стало нарушение логистических цепочек поставок.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.