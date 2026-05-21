Илья Начвин: «Татарстан готов смело вступать в регулирование криптовалюты»
Cryptoforum проходит в Казани в восьмой раз.
В Казани проходит VIII Казанский Криптофорум. На открытии выступил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин.
Криптофорум в Казани проходит уже восьмой раз, в этом году направление съезда - «Закон и порядок». По словам Начвина, когда форум открылся впервые в 2022 году, никакого регулирования в этом направлении не было. С тех пор «маленькими шажками и встречами» уровень регулирование растет, а Криптофорум дает возможность обмениваться идеями.
- Очень важная составляющая у нас - это закон и порядок. Хочу сказать, что правительство республики готово выступать смело в этом отношении с точки зрения государственного регулирования во всех вопросах криптовалюты, майнинга, блокчейна, трансграничных платежей. Мы готовы к обсуждению, готовы всегда предоставлять такие возможности. Здесь мы выступаем со смелой позицией, - отметил министр.
Он также поблагодарил участников форума, а также регуляторы - Нацбанк России и Министерство финансов страны. Они тоже принимают участие в форуме.
Ранее мы писали, что на Криптофоруме выставку майнинга и криптопроектов осмотрели глава Минцифры Татарстана Илья Начвин и президент Академии наук республики Рифкат Минниханов.
