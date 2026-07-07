Экономика
7 июля 12:27
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«Вечерняя Казань»

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Индекс МосБржи достиг минимума с конца декабря 2022 года

Показатели скатились ниже 2130 пунктов.

Индекс МосБржи достиг минимума с конца декабря 2022 года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Индекс МосБиржи 7 июля обновил минимум с конца декабря 2022 года. Он упал ниже 2130 пунктов из-за конфликта России и Украины, а также ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении Центробанка на фоне роста инфляции.

К 11:05 индекс МосБиржи составлял 2127,18 пункта (-3,1 процента), индекс РТС - 859,43 пункта (-3,1 процента).

В откате лидируют такие акции, как «ИКС 5» (-15,6 процента, до 1814,5 рублей; выплаты - 245 рублей на акцию), АФК «Система» (-6,2 процента), «Полюса» (-5,2 процента), «ММК» (-4,7 процента), «АЛРОСА» (-4,4 процента), «Русала» (-4,3 процента), «Московской биржи» (-4,2 процента), МКПАО «ВК» (-3,5 процента), «НОВАТЭКа» (-3,3 процента).

Ранее сообщалось, что акционеры Татнефти утвердили финальный размер дивидендов за прошлый год. Общий показатель составит 34,09 рубля на акцию.

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