Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Снижение ключевой ставки Центробанка до 15 процентов может привести к уменьшению ипотечных платежей в среднем на 7 тысяч рублей в месяц. По оценкам экспертов, общая переплата за весь срок кредита также снизится — более чем на 2 миллиона рублей, сообщает SHOT со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Сейчас средняя ставка по рыночной ипотеке составляет 20 процентов. Вслед за решением регулятора банки могут снизить ее до 19 процентов. Для наглядности эксперты привели пример: при покупке квартиры за 15 миллионов рублей с первоначальным взносом 35 процентов (5,25 миллиона рублей) и сроком кредитования 20 лет ежемесячный платеж может уменьшиться с 165 до 158 тысяч рублей. При этом необходимый для одобрения кредита доход снизится с 351 до 336 тысяч рублей в месяц, а общая переплата сократится с 30 до 28 миллионов рублей.

Решение о снижении ставок по ипотеке банки принимают самостоятельно. По словам эксперта по инвестициям в недвижимость Евгения Ткачёва, сейчас оптимальный момент для оформления кредита, так как предсказать дальнейшую экономическую ситуацию непросто. При этом если в будущем ключевая ставка опустится до 11–12 процентов, заем можно будет рефинансировать на более выгодных условиях.

Ранее сообщалось, что в Минфине оценили предложение поднять лимит по семейной ипотеке до 18 миллионов рублей. Власти прорабатывают разные варианты, но решения будут приниматься в правительстве.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.