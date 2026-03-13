Большая часть – это субвенции.

В доход бюджета Татарстана из федерального бюджета поступили целевые межбюджетные трансферты на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Данными на 1 марта поделилась пресс-служба министерства финансов республики.

В эту сумму входят субсидии – 659,8 миллиона рублей, субвенции – 1,6 миллиарда рублей, иные межбюджетные трансферты – 692 миллиона рублей и поступления из федеральных фондов – 5,1 миллиона рублей.

В ведомстве уточнили, что поступившие федеральные средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с целевым назначением. Планируется, что в бюджет Татарстана в этом году из федерального бюджета поступит 92,9 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что за месяц государственный долг Татарстана увеличился на 36,7 млн рублей. Большая часть – это обязательства по федеральным бюджетным кредитам.

