Из федерального бюджета в Татарстан поступило 2,9 миллиарда рублей
Большая часть – это субвенции.
В доход бюджета Татарстана из федерального бюджета поступили целевые межбюджетные трансферты на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Данными на 1 марта поделилась пресс-служба министерства финансов республики.
В эту сумму входят субсидии – 659,8 миллиона рублей, субвенции – 1,6 миллиарда рублей, иные межбюджетные трансферты – 692 миллиона рублей и поступления из федеральных фондов – 5,1 миллиона рублей.
В ведомстве уточнили, что поступившие федеральные средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с целевым назначением. Планируется, что в бюджет Татарстана в этом году из федерального бюджета поступит 92,9 миллиарда рублей.
Ранее мы писали, что за месяц государственный долг Татарстана увеличился на 36,7 млн рублей. Большая часть – это обязательства по федеральным бюджетным кредитам.
