Экономика
13 мая 16:12
«Вечерняя Казань»

К чему может привести ситуация в Ормузском проливе, раскрыл Силуанов

Страдают в основном страны — импортеры энергоресурсов.

Автор фото: РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ситуация в Ормузском проливе может привести к потере мирового потребления нефти и сжиженного природного газа. А в дальнейшем это приведет к подорожанию удобрений, цены на которые уже увеличились на 30 процентов, — продовольствие станет менее доступно. Об этом он рассказал РИА Новости.

От ситуации страдают страны — импортеры энергоресурсов в Азии и Европе, а также беднейшие государства Африки, для которых дороговизна продовольствия особенно критична. Для России же это, с одной стороны, выгодно, так как растут прибыль от экспорта и бюджетные доходы, но с другой — из-за конфликта на Ближнем Востоке страдают поставки товаров, растет стоимость логистики.

Для предотвращения экономического спада в мире необходимо перезагрузить мышление в пользу базовых ценностей, «а не надуманных приоритетов, приносящих вред развитию», отметил Силуанов.

Ранее сообщалось, что цены на нефть растут из-за закрытия Ормузского пролива. В середине апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 6,76 процента, достигнув 96,49 доллара за баррель, а WTI подорожала на 7,79 процента — до 90,38 доллара.

