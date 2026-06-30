Экономика
30 июня 11:52
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«Вечерняя Казань»

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Как частные АЗС в России отнеслись к антикризисным мерам по топливу

Еще до начала проблем с продажей бензина независимые заправки испытывали проблемы с биржевыми закупками.

Как частные АЗС в России отнеслись к антикризисным мерам по топливу

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июля по стране вводится ряд мер для восстановления ситуации на топливном рынке, однако владельцы частных АЗС имеют сомнения насчет выбранной стратегии. По их мнению, ограничения будут эффективны только в случае, если топливо поступит на заправки напрямую. Об этом сообщает РБК.

Независимые заправки и ранее сталкивались с проблемами при покупке товара на бирже, а в последний месяц ситуация значительно ухудшилась — взять там топливо стало невозможно в принципе. Так считает директор по стратегическому развитию сети АЗС «Ивекта» Максим Белов.

По его мнению, принятые правительством меры помогут только при целевом использовании топлива — таким образом оно дойдет и до частных организаций. В противном случае водители заполонят крупные сети АЗС, что создаст нагрузку и на них.

Специалисты считают, что помочь урегулировать ситуацию может использование топлива из государственного резерва, а также увеличение объемов производства. Профессор МГИМО Юлия Зворыкина отметила, что на данный момент приоритетом является устранение ажиотажа. Стабилизация может случится и раньше намеченных трех месяцев, прогнозирует эксперт.

Напомним, что с 1 июля по 30 сентября норматив обязательной продажи бензина на торгах будет снижен с 15 до 10 процентов, а разница пойдет на социальные нужды. Также было принято решение ограничить колебания цены на бирж. Показатель должен составлять не более 0,01 процента от стоимости каждой сделки.

Вице-премьер Александр Новак также говорил об ограничении импорта дизельного топлива. Он упомянул, что уровень запасов на данный момент является достаточным. Также сообщалось, что настоящие резервы топлива насчитывают 1,7 миллиона тонн, что показывает снижение всего на четыре процента относительно прошлого года.

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