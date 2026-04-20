20 апреля 12:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Как получить кредит, если отказывают банки

Ключевой показатель — это показатель долговой нагрузки.

Получить заём в банке можно при грамотной подготовке, даже если сначала вам отказали. Об этом сообщил эксперт по финансам и кредитам, операционный директор ГК Cosmovisa Дмитрий Михайлов, напомнив, что доля отказов в кредитовании россиян достигла 81,8%. Его слова передает «Прайм».

В кредитах в основном отказывают из-за плохой кредитной истории, высокой долговой нагрузки, низкого дохода, небольшого стажа и возраста.

Эксперт заметил, что главным является показатель долговой нагрузки, он должен составлять не более 50% от дохода. Помимо этого можно проверить кредитную историю на наличие ошибок, так как они встречаются чаще, чем принято думать. Михайлов рекомендует закрыть просрочки, погасить неиспользуемые кредитные карты и в течение полугода формировать положительную историю, обслуживая один небольшой кредит.

Заявки лучше подавать в 1–2 банка в месяц, если их будет много, то шансы на одобрение снизятся. Также ипотеку лучше брать в банке, где вы уже клиент, для нее важен первоначальный взнос (около 20%) и соответствие льготным программам.

Ранее сообщалось, что четвертое место занял Татарстан по числу кредитных заявок по России. Всего доля займов жителей республики составляет восемь процентов от общероссийского количества. Только за первые месяцы текущего года финансовые организации региона в среднем одобряли выдачу почти 800 тысяч рублей за раз.

