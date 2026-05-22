КАМАЗ отменил четырехдневный график работы на июнь и июль
Решение приняли из-за увеличения производственного заказа.
Четырехдневка на КАМАЗе на июнь и июль была отменена после увеличения производственного заказа, об этом сообщила сама компания.
Решение о неполной четырехдневной рабочей неделе приняли в марте. Однако в связи с увеличением портфеля заказов и в целях рациональной организации производства было решено отменить его.
На предприятии объяснили увеличение объема заказов на ближайшие месяцы эффективной политикой продвижения техники завода на рынок.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что КАМАЗ справляется в текущей экономической ситуации, даже несмотря на то, что весь автопром проходит через непростые времена. Путин заметил, что на заводе были значительно увеличены налоговые отчисления во все уровни бюджетной системы, также удалось сохранить почти весь персонал.
