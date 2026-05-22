Экономика
22 мая 14:27
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

КАМАЗ отменил четырехдневный график работы на июнь и июль

Решение приняли из-за увеличения производственного заказа.

КАМАЗ отменил четырехдневный график работы на июнь и июль

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Четырехдневка на КАМАЗе на июнь и июль была отменена после увеличения производственного заказа, об этом сообщила сама компания.

Решение о неполной четырехдневной рабочей неделе приняли в марте. Однако в связи с увеличением портфеля заказов и в целях рациональной организации производства было решено отменить его.

На предприятии объяснили увеличение объема заказов на ближайшие месяцы эффективной политикой продвижения техники завода на рынок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что КАМАЗ справляется в текущей экономической ситуации, даже несмотря на то, что весь автопром проходит через непростые времена. Путин заметил, что на заводе были значительно увеличены налоговые отчисления во все уровни бюджетной системы, также удалось сохранить почти весь персонал.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Начвин и Минниханов осмотрели выставку казанского CryptoForum-2026

Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.