КАМАЗ в 2025 году ушел в убыток на 43 млрд рублей
Чистый убыток КАМАЗа по международным стандартам финансовой отчётности по итогам 2025 года составил почти 43 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2024 году у компании была чистая прибыль — 731 миллион рублей. Такие данные следуют из отчётности предприятия.
Выручка тоже снизилась — на 3 процента, до 382,1 миллиарда рублей. Годом ранее было 393,7 миллиарда рублей.
Операционный убыток достиг 17,1 миллиарда рублей — тогда как в 2024 году операционная прибыль составляла 22,8 миллиарда.
Убыток до налогообложения в отчётном периоде — 45,9 миллиарда рублей. Годом ранее была прибыль в 3,5 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что КАМАЗ продолжит работать на пятидневке в мае. Благодаря новым контрактам и успешным проектам предприятию удалось сохранить прошлый режим производства.
