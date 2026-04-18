Экономика
18 апреля 11:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

КАМАЗ в 2025 году ушел в убыток на 43 млрд рублей

Выручка тоже упала — на 3 процента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Чистый убыток КАМАЗа по международным стандартам финансовой отчётности по итогам 2025 года составил почти 43 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2024 году у компании была чистая прибыль — 731 миллион рублей. Такие данные следуют из отчётности предприятия.

Выручка тоже снизилась — на 3 процента, до 382,1 миллиарда рублей. Годом ранее было 393,7 миллиарда рублей.

Операционный убыток достиг 17,1 миллиарда рублей — тогда как в 2024 году операционная прибыль составляла 22,8 миллиарда.

Убыток до налогообложения в отчётном периоде — 45,9 миллиарда рублей. Годом ранее была прибыль в 3,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ продолжит работать на пятидневке в мае. Благодаря новым контрактам и успешным проектам предприятию удалось сохранить прошлый режим производства.

