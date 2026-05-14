Казань может стать финансовым центром на карте мира
Кризис становится возможностью для ренессанса.
Российский рынок переживает ренессанс. На фоне закрытия старых логистических маршрутов и нестабильности на Южном направлении страна, в том числе и Татарстан, разворачивается к новым путям. Подробнее об этом на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал первый вице-президент Акционерного общества «Газпромбанк» Денис Шулаков.
Около 20 миллионов мусульман в России сегодня не могут инвестировать в обычные облигации, потому что это противоречит их этическим нормам. Исламские финансы предлагают альтернативу – сукук. Доход инвестора формируется не за счет процента, а из доли в реальной прибыли проекта – это соответствует принципам шариата.
Шулаков оценивает потенциальный спрос на инструменты сукук от 1 до 5 триллионов рублей внутри страны. Кроме того, большой потенциал есть и во внешней торговле. Например, с Турцией, ОАЭ и Саудовской Аравией.
- Мы много говорим о новых стратегических вызовах, которые есть у страны. Но смотрите, что происходит прямо на наших глазах – закрываются старые логистические пути. Мы видим, что Южный морской путь сегодня (в состоянии — «ВК») «то там взорвалось, то тут закрылось», — рассказал Шулаков.
Первым экономически выгодным вариантом стал Северный морской путь. Первые 18 дней навигации показали, что маршрут работает и экономически выгоден. Во-вторых, отметил спикер, в России есть полноценный атомный флот, позволяющий делать проводки, в том числе и в зимнее время.
Параллельно работает коридор «Север — Юг», который проходит через Казань. Столица Татарстана удобно расположена на карте – всего в радиусе 1,3 тысячи километров. Новой логистике нужна новая финансовая архитектура.
Ранее на исламском форуме в Казани обсудили сотрудничество России и Индонезии. Товарооборот между странами вырос более чем в два раза.
