В этом году рынок потребительского кредитования будет только расти.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России общая сумма запрошенных у банков кредитов снизилась за год. В 2024 году сумма составляла 830,8 миллиарда рублей, а в 2025 году — уже 607,6 миллиарда. Уровень одобрения снизился с 52 до 17 процентов, а средняя сумма запрошенного кредита — с 787,5 до 643,4 тысячи рублей. Большинство заемщиков — мужчины (59 процентов).

- 2025 год для сферы кредитования был крайне непростым: высокие процентные ставки, возросшие кредитные риски, возросшее регулирование со стороны Центробанка, - отмечает руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин.

Казань оказалась на втором месте по средней сумме запрошенного кредита — 820,2 тысячи рублей. Санкт-Петербург стал лидером — 861,5 тысячи рублей. По уровню одобрения кредитов Казань вырвалась вперед: за 2025 год было одобрено 27 процентов кредитов. Северная столица заняла второе место (26 процентов), топ-3 закрыл Нижний Новгород (25 процентов). Корчагин отметил, что в Казани большинство заемщиков (36 процентов) — молодая аудитория (до 30 лет).

В целом по России одобрение кредитов находилось на уровне 17 процентов, тогда как еще в 2024 году он достигал 52 процентов.

По прогнозам на 2026 год ожидается, что рынок потребительского кредитования будет расти. Драйверами роста станут снижение ключевой ставки, даст эффект политика регулирования ограничения кредитования людей с высокими показателями долговой нагрузки. Также будет реализовываться отложенный спрос, который сформировался с конца 2024 по 2025 год.

Ранее «Вечерняя Казань» также писала, что среди российских регионов на шестом месте по задолженности по кредитам оказался Татарстан. Долг жителей республики достиг 1,1 триллиона рублей по состоянию на 1 января 2026 года, следует из данных Росстата.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.